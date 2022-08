Innenministerin Faeser warnt vor Angriffen auf deutsche Gas-Terminals und wichtige Infrastruktur

Von: Astrid Theil

Teilen

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bei einem Besuch der GSG 9 und der Bundespolizei-Fliegerstaffel. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnt aktuell vor möglichen Angriffen auf Gas-Terminals und andere kritische Infrastruktur.

Berlin - Angesichts des Ukraine-Kriegs und zunehmender Proteste in Deutschland gegen die Energiepolitik der Bundesregierung warnt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor möglichen Angriffen. „Wir müssen gegen mögliche Attacken auf Gas-Terminals und andere kritische Infrastruktur gerüstet sein“, sagte Faeser der Bild am Sonntag. „Der russische Angriffskrieg in der Ukraine verändert auch unsere Sicherheitslage“, betonte sie.

Nancy Faeser: „gezielte Attacken auf den Energiesektor“

Es könnte zu „gezielten Attacken auf den Energiesektor“ oder zu Versuchen von Extremisten kommen, „legitimen Protest zu missbrauchen wie in der Corona-Krise“. Aufstände halte sie allerdings für unwahrscheinlich. „Wir sind alarmiert durch den Versuch von Linksextremisten, Klimaproteste zu instrumentalisieren“, sagte Faeser. „Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch weiter die Gefahr von rechts.“ Daher werde es keine Einsparungen bei der inneren Sicherheit geben. Faeser gab in dem Interview an, dass diese sogar verstärkt werden soll: Die Bundespolizei erhält in diesem Jahr 1000 neue Planstellen .

Bundesinnenministerin: „Wir müssen uns gegen Desinformationskampagnen schützen.“

Die russische Bedrohung bedeute auch eine Zeitenwende in der inneren Sicherheit, sagte Faeser. Besonders das Thema Cybersicherheit sei zentral. „Wir müssen uns gegen massive Desinformationskampagnen und Cyberangriffe Russlands schützen.“ Dabei seien die deutschen Sicherheitskräfte derzeit erfolgreich: Seit Beginn des Ukraine-Krieges habe es noch keinen erfolgreichen größeren russischen Cyberangriff auf deutsche Systeme gegeben. In den kommenden zehn Jahren sollen etwa 20 Milliarden Euro in die innere Sicherheit investiert werden. Sie habe Christian Lindner überzeugen können, keine Kürzungen in diesem Bereich vorzunehmen. (at/afp)