Faeser will Länder im Schatten Russlands zu sicheren Herkunftsländern erklären

Von: Emanuel Zylla

Innenministerin Faeser möchte, trotz russischer Bedrohung, Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer einstufen – gegen „irreguläre Migration“.

Berlin – Es ist Halbzeit für die Ampel-Koalition, und damit stand für Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine zweitägige Kabinettsklausur an – neben ihrem Wahlkampf in Hessen. Faeser ist Spitzenkandidatin der SPD bei der diesjährigen Hessen-Wahl. Beim Treffen der Bundesregierung auf Schloss Meseberg in Brandenburg gab es am Mittwoch (30. August) auch in Sachen Migration ein Beschluss-Thema. Um „irreguläre Migration“ geht es dabei der Innenministerin – und die komme verstärkt aus den Staaten Georgien und Moldau. Faeser plant, diese beiden Länder auf die Liste der sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ zu setzen.

Steht ein Land auf dieser Liste, ist es einfacher für Behörden, Asylverfahren für Menschen aus diesen Staaten schneller zu bearbeiten. Abgelehnte Asylbewerber können so auch leichter abgeschoben werden. Als sicher gelten laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Länder, „von denen aufgrund des demokratischen Systems und der allgemeinen politischen Lage davon ausgegangen werden kann, dass dort generell keine staatliche Verfolgung zu befürchten ist und dass der jeweilige Staat grundsätzlich vor nichtstaatlicher Verfolgung schützen kann“.

Die meisten Anträge aus Moldau und Georgien werden laut Faeser bereits abgelehnt

Am Mittwoch (30. August) begründete Faeser gegenüber Zeitungen der Funke Mediengruppe den Schritt, die beiden ehemaligen Staaten der Sowjetunion und von Russland stark beeinflussten Nationen, als sicher zu deklarieren: „Beide Staaten wollen Mitglieder der Europäischen Union werden. In beiden Staaten droht Menschen in aller Regel keine politische Verfolgung. Mehr als jeder zehnte abgelehnte Asylantrag kommt aus diesen beiden Ländern. Hier können wir also sehr schnell irreguläre Migration wirksam reduzieren.“

Um stattdessen reguläre Migration zu fördern, möchte die Bundesinnenministerin entsprechende mit Moldau und Georgien schließen. Das würde dann den Menschen helfen, die nach Deutschland als benötigte Fachkraft kommen oder hier eine Ausbildung machen möchten, erläuterte Faeser. „Gleichzeitig vereinbaren wir, dass jene, die bei uns kein Bleiberecht haben, von ihren Herkunftsstaaten wieder aufgenommen werden müssen.“ Gerade hier seien in der Vergangenheit viele Abschiebungen gescheitert.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) findet, dass Geogien und Moldau auf die Liste der sicheren Herkunftsländer gehört. Beide Länder sind vom Ukraine-Krieg betroffen und werden von Russland besetzt und bedroht. © Britta Pedersen/picture alliance

Laut den Halbjahreszahlen für 2023 vom BAMF befindet sich Georgien auf Platz 6 der „zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten“. Davor sind nur noch Irak, Iran, Türkei, Afghanistan und dann Syrien auf Platz 1. Von den insgesamt 6612 Asylanträgen im ersten Halbjahr 2023 wurden nur 0,4 Prozent von Menschen aus Georgien überhaupt Asyl gestattet. Zum Vergleich: Von syrischen Geflüchteten gab es 52.690 Anträge und 84,4 Prozent davon wurden genehmigt.

Menschen der postsowjetischen Staaten wie Georgien und Moldau zieht es seit Beginn des Angriffskrieges von Russland vermehrt in die EU. Das gilt aber auch für ihre Herkunftsländer, die eine EU-Mitgliedschaft anstreben.

Für Faeser sichere Herkunftsländer: Georgien und Moldau werden von Russland bedroht

Georgien möchte in die EU und Russland will das verhindern. Moskau nimmt Einfluss auf die Politik in Georgien. Die gesellschaftliche Situation ist in dem gespaltenen Land, das Russland in Teilen mit seinen Truppen besetzt, keineswegs unproblematisch. Wegen Wladimir Putins Mobilmachung im September 2022 flohen viele Russen auch nach Georgien, um dem Kriegsdienst zu entgehen. Das führte zu gesellschaftlichen Unruhen in Georgien.

Verschiedene NGOs bewerteten den Zustand von Georgien wenig positiv: Beim „Fragile State Index“ des US-amerikanischen Thinktanks „Fund for Peace“ gilt etwa für 2023 eine erhöhte Warnstufe hinsichtlich der Stabilität des Landes. Im Demokratieindex des Nachrichtenmagazins The Economist wird Georgien 2022 als „Hybridregime“ bezeichnet. Die NGO „Freedom House“ sieht in ihrem „Freedom in the World“-Index Georgien als nur „teilweise“ freien Staat. Reporter ohne Grenzen sehen „erkennbare Probleme bei der Pressefreiheit“.

Auch in Moldau ist die Bevölkerung zutiefst gespalten: Die eine Hälfte möchte der EU beitreten, die andere Hälfte steht auf der Seite Russlands – Putin möchte den innerpolitischen Konflikt steuern. Die kleine Republik zwischen Rumänien und der Ukraine hat laut Amnesty International mehr als 937.000 Geflüchtete aus der Ukraine ins Land gelassen. „Die meisten von ihnen reisten weiter, rund 104.000 aber sind geblieben. Damit hat die postsowjetische Republik im Verhältnis zu ihren 2,6 Millionen Bürgerinnen und Bürgern mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als jedes andere Land in Europa“, schrieb das Amnesty Journal am 22. Mai.

In Moldau äußerte Präsidentin Maia Sandu im Februar noch Sorgen darüber, dass Russland einen Putsch in Moldau plant. Seit 1992 existiert im Osten des Landes, an der Grenze zur Ukraine, die selbsterklärte und international nicht anerkannte Republik Transnistrien. Russland gilt hier als Schutzmacht und hat dort etwa 1200 bis 1500 Soldaten stationiert, plus prorussische Milizen im fünfstelligen Bereich. In Moldau existieren Sorgen, dass sich der Ukraine-Krieg irgendwann auch auf Moldau ausweitet. (zy)