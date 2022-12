Bald Ministerpräsidentin? Nancy Faeser sucht das Rampenlicht

Von: Christian Deutschländer

Bundesinnenministerin Nancy Faeser trug auf der Tribüne in Katar die verbotene „One Love“-Kapitänsbinde. © Robert Michael/dpa

„Nancy wer?“ schrieben Zeitungen vor einem Jahr über die neue Innenministerin. Frau Faeser hat sich seither einen Namen gemacht. Jetzt rückt sie ins Rampenlicht. Zufall, gute Arbeit oder kühles Karriere-Kalkül?

München/Berlin – Schon der Bau schlägt aufs Gemüt. Eine Festung ist das Bundesinnenministerium, ein Gewirr von Gängen, abgeschirmt von der echten Welt durch Schranken, Sicherheitsschleusen, dicken Beton und Panzerglas. „Das Haus der grauen Männer“, so beschrieben Medien dieses Gebilde mal. Und da regiert Nancy Faeser? Eine Frau, Jahrgang 1970, die gerne und viel lacht, unterwegs ist, Cabrio fährt?

Als Faeser vor einem Jahr zur Innenministerin berufen wurde, war das eine dicke Überraschung. Die Sozialdemokratin aus Hessen hatte keiner auf der Rechnung, obwohl sie dort im Landtag jahrelang Innenpolitik betrieb. Monate dauerte es, bis man sich aneinander gewöhnt hat: die grauen Männer der Sicherheitsbehörden und die fröhliche, aber nicht leichtfüßige Ministerin. Sie bekommt gemischte Rückmeldungen zum ersten Jahr, aber derzeit viel Aufmerksamkeit. Dabei schwebt die große Frage über Faeser: Ist sie schon wieder auf dem Sprung?



Viel spricht dafür, dass die SPD Faeser zur Ministerpräsidenten-Kandidatin macht

Im Herbst wählt Hessen einen neuen Landtag, und viel spricht dafür, dass die SPD Faeser zur Ministerpräsidenten-Kandidatin macht. Weil sie Landesvorsitzende ist. Inzwischen recht bekannt. Weil es sonst wenig Konkurrenz gibt in Hessens SPD, seit der frühere Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel (2009, 2013 und 2018 unterlegen) die Politik verließ. Weil es die Chance gibt, den erst ein halbes Jahr amtierenden Boris Rhein (CDU) und seine schwarz-grüne Koalition abzulösen. Das ist ehrenvoll für Faeser, hängt aber auch als Schatten über dem Amt als Innenministerin, das 24 Stunden Präsenz erfordert. „Die hessische Versuchung“ (SZ), „Ministerin auf Abruf“ (FAZ) – Schlagzeilen, die dieses Spannungsverhältnis illustrieren.



Faeser hat sich noch nicht festgelegt. An mehreren Stellen in der SPD ist zu hören, sie sei die wahrscheinlichste Lösung, halte sich das aber mit Blick auf die Umfragen im Land (derzeit CDU 30, SPD 22, Grüne 19 Prozent) offen. Sie weicht Nachfragen aus, zuletzt in einer ARD-Talkshow ein Dutzend Mal mit gezwungenem Lachen und dem Wort „Februar“. Dann, Anfang Februar, will Hessens SPD ihr Personal sortieren.



Vorerst gibt es nur Indizien. Oft hervorgekramt: ihr altes Zitat, „mein Herz ist in Hessen“, geäußert im Umfeld eines Landesparteitags. Aussagekräftiger: Faeser sucht das Rampenlicht. Oder, unfreundlich gesagt, sie inszeniert sich. Zu Staatsbürgerschaftsrecht und Zuwanderung gab sie große Interviews, teils unabgesprochen in der Ampel. Weltweit beachtet wurde ihr Auftritt mit „One-Love“-Armbinde bei der Potentaten-WM von Fifa und Katar. Kritiker halten ihr vor, dass auch die sehr hohe Medienpräsenz bei der Reichsbürger-Razzia am Mittwochmorgen Teil der Inszenierung sei. Punktgenau zu den Festnahmen von Schlüsselfiguren waren Agenturfotografen und Kamerateams vor Ort.



Zweifel gibt es, ob Faeser im Hessen-Wahlkampf nebenbei das Bundesministerium führen könnte

Das kann ebenso darauf hindeuten, dass Faeser lustvoll im Amt bleibt. Für Kanzler Olaf Scholz (SPD) hätte ein Wechsel gewissen Reiz. In einem Schwung könnte er mehrere glücklose SPD-Ressortchefs austauschen, zuvorderst Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, vielleicht auch Karl Lauterbach (Gesundheit). Da entstünde Spielraum mit Quoten und Proporz. Vielleicht könnte bei einer Rochade sogar der Webfehler beseitigt werden, dass kein Bayer in der Regierung sitzt. Rückt etwa die Fränkin Sabine Dittmar im Gesundheitsministerium auf?

Zweifel gibt es, ob Faeser im Hessen-Wahlkampf nebenbei das Bundesministerium führen könnte. Die Union, die das Ressort 2018 als Austragsstüberl an Horst Seehofer gegeben hatte, kann sich da nur begrenzt echauffieren. Allerdings wünscht man sich in der Koalition jetzt schon mehr Fokussierung. FDP-Politiker weisen verärgert darauf hin, dass Faeser seit Monaten die Einrichtung eines Sonderbeauftragten für Migration (und Rückführung) blockiere. Es heißt, Ex-NRW-Minister Joachim Stamp (FDP) wäre dafür vorgesehen.



Also, Heimat oder Berlin? Neulich mal wich Faeser wieder kreativ aus. „Heimatluft zu schnuppern ist immer gut“, sagte sie. Aber: „Sie wissen ja, dass mein Haus auch für Heimat zuständig ist.“ (cd)

