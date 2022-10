Midterms: Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses

Von: Joshua Schößler

Teilen

Bei den anstehenden Midterms gilt Nancy Pelosi als wichtige Stimme der Demokratischen Partei in den USA. Doch woher kommt sie?

Washington D.C. – Die US-Politikerin Nancy Patricia D’Alesandro Pelosi wurde am 26. März 1940 im italienischen Viertel der Ostküsten-Stadt Baltimore geboren. Sie gehört der Demokratischen Partei an und ist seit 2019 Sprecherin des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten. Damit ist sie die erste Frau in diesem Amt. Sie zählt nach dem US-Präsidenten und seinem Vize zu den politisch einflussreichsten Personen der USA.

Midterms 2022: Bewährungsprobe für Nancy Pelosi

Am 8. November 2022 finden die Midterms in den USA statt – dann wird sich zeigen, ob Pelosi ihr Amt als Sprecherin des Repräsentantenhauses verteidigen kann. Neu gewählt wird ein Drittel des Senats und die 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses. Sollten die Demokraten bei den Midterms die Mehrheit verlieren, könnte Pelosi erneut zur Minderheitenführerin gewählt werden.

Pelosis Herkunft und Kindheit

Nancy Pelosi stammt aus einer italienischstämmigen Familie. Sie wuchs als Jüngstes von fünf Geschwistern auf. Ihr Vater Thomas D‘Alesandro Jr. war in den 1940er- und 50er-Jahren über zwölf Jahre der Bürgermeister Baltimores. Davor gehörte er fünf Jahre dem US-Repräsentantenhaus an.

Name Nancy Patricia D’Alesandro Pelosi Geburtstag 26. März 1940 Geburtsort Baltimore, USA Partei Demokratische Partei derzeitiges Amt Sprecherin im Repräsentantenhaus

Im Alter von zwölf Jahren nahm Nancy Pelosi zum ersten Mal aktiv an Wahlkampfveranstaltungen teil und war 1961 Gast bei der feierlichen Amtseinführung von US-Präsident John F. Kennedy.

Der Beginn der politischen Karriere von Nancy Pelosi

Nancy Pelosi studierte zunächst Politikwissenschaften am Trinity College in Washington, D. C. und begann ihren aktiven Weg in die Politik 1962 als Praktikantin des damaligen US-Senators Daniel Brewster. In den 1970er-Jahren arbeitete sie als Spendensammlerin und Wahlkämpferin für die Demokraten.

Sie war ihr Leben lang politisch engagiert, unter anderem als Fundraiserin und in der Präsidentschaftskampagne 1976 des damaligen kalifornischen Gouverneurs Jerry Brown. 1981 bis 1983 war sie Vorsitzende der Demokratischen Partei in Kalifornien, 1985 wurde sie für zwei Jahre Finanzchefin des Wahlkampfarms der Demokratischen Partei im Senat der Vereinigten Staaten.

Nancy Pelosi auf Asien-Reise: die US-Spitzenpolitikerin spricht in der Botschaft in Tokio. © Kento Nara/Imago

Pelosis Einzug ins US-Repräsentantenhaus

Die Politikerin freundete sich mit dem Abgeordneten Phillip Burton an, der San Francisco im US-Repräsentantenhaus vertrat, und mit dessen Witwe Sala Burton, die diesen Sitz nach seinem Tod 1983 einnahm. Todkrank bat Sala Burton Pelosi, für ihren Sitz zu kandidieren, was Pelosi nach Sala Burtons Tod 1987 tat. Seit 1987 saß Nancy Pelosi für unterschiedliche Wahlbezirke Kaliforniens im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten und wurde ein Dutzend Mal im Amt bestätigt. Zuletzt vertrat sie den Bezirk, der den Großteil San Franciscos einschließt.

2003 wurde sie zudem Fraktionsvorsitzende der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus und übernahm 2007 schließlich als erste Frau überhaupt die Führung des Repräsentantenhauses als Abgeordnetenhaus-Sprecherin.

Umfrage: Was denken Sie – hat Nancy Pelosi großen Einfluss bei den Demokraten?

2011 musste Nancy Pelosi nach Stimmenverlust der demokratischen Partei den Sitz an den Republikaner John Boehner abgeben, übernahm aber erneut den Vorsitz nach dem Sieg der Demokraten 2019 – wenn auch nur mit knapper Mehrheit von sieben Stimmen.

Kritik an George W. Bush und Donald Trump

In ihrer politischen Haltung positionierte Nancy Pelosi sich in der Vergangenheit als eine der größten Kritikerinnen gegen den Irakkrieg unter Präsident George W. Bush und die Spaltung der Gesellschaft unter Donald Trump.

Sie setzt sich dagegen unter anderem für den Klimaschutz ein, der Stärkung der Sozialleistungen, gegen Lohndiskriminierung von Frauen und der Einführung einer allgemeinem Gesundheitsversicherung. Außerdem ist sie für die Beschränkungen des Waffenbesitzes in den USA.

Nancy Pelosis Auszeichnungen

2007 : Großkreuz des Verdienstordens der Italienischen Republik

: Großkreuz des Verdienstordens der Italienischen Republik 2015 : Großer Orden der Aufgehenden Sonne am Band (Japan)

: Großer Orden der Aufgehenden Sonne am Band (Japan) 2022 : Orden der Fürstin Olga, Dritte Klasse (Ukraine)

: Orden der Fürstin Olga, Dritte Klasse (Ukraine) 2022: Orden der günstigen Wolken, Erster Klasse (Taiwan)

Ihr Engagement für die Gleichstellung von Homosexuellen und das Recht auf Schwangerschaftsabbruch brachte der Katholikin Kritik des Erzbischofs von San Francisco ein. 2022 schloss sie der Bischof vom Empfang der Kommunion aus und wies die Priester seines Bistums an, dasselbe zu tun, solange sich Nancy Pelosi nicht öffentlich von ihrer Haltung distanziere. Nancy Pelosi erhielt daraufhin die Kommunion im Vatikan.

Pelosis umstrittener Besuch in Taiwan

2022 besuchte Nancy Pelosi auf einer Asien-Reise auch das von China beanspruchte und bedrohte demokratische Taiwan, um ein Zeichen der Unterstützung zu setzen. Der Besuch wurde teils kritisch gesehen. Nancy Pelosi wird aufgrund ihres hohen Alters von Kritikerin auch aus den eigenen parteipolitischen Reihen als zu wenig zeitgemäß angesehen.

Seit 1963 ist Pelosi mit dem Investmentbanker Paul Pelosi verheiratet, den sie während ihres Studiums kennengelernt hatte. 1969 zog Pelosi von New York City in die kalifornische Heimat ihres Mannes nach San Francisco. Pelosi ist Mutter von fünf erwachsenen Kindern und neunfache Großmutter. (Joshua Schößler)