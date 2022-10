Nancy Pelosi nach Überfall auf ihren Mann „traumatisiert“

Nancy und Paul Pelosi © IMAGO/Fabio Frustaci

US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat nach der Attacke auf ihren Mann angegeben, „traumatisiert“ zu sein.

San Francisco in den USA - Nach dem Angriff auf ihren Ehemann hat sich die demokratische US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi erstmals zu dem Vorfall geäußert und sich und ihre Familie als „traumatisiert“ bezeichnet. „Unsere Kinder, unsere Enkel und ich sind untröstlich und traumatisiert von dem lebensbedrohlichen Angriff“ auf ihren Mann, erklärte sie am Samstagabend im Onlinedienst Twitter. „Wir sind dankbar für die schnelle Reaktion der Strafverfolgungs- und Rettungsdienste und die lebensrettende medizinische Versorgung, die er erhält.“

Paul Pelosi war bei einem nächtlichen Einbruch in das kalifornische Zuhause des Ehepaars mit einem Hammer angegriffen worden und erlitt unter anderem einen Schädelbruch. Der Verdächtige „verlangte, mich zur Rede zu stellen und griff meinen Mann Paul brutal an“, erklärte Pelosi in dem Brief, den sie bei Twitter veröffentlichte. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses hielt sich aber zum Tatzeitpunkt in Washington auf.



Der 82-jährige Paul Pelosi erholt sich nach einer Operation im Krankenhaus. „Sein Zustand verbessert sich immer weiter“, erklärte Nancy Pelosi. oer/