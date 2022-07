Nasa: Russland hat sich nicht zum geplanten ISS-Ausstieg geäußert

Nach Aussage der Nasa hat sich Russland gegenüber der US-Raumfahrtbehörde bislang nicht zu deren geplanten Ausstieg aus der Internationalen Raumstation ISS nach 2024 geäußert.

Washington - «Die Nasa ist nicht auf Entscheidungen von irgendeinem der Partner hingewiesen worden», sagte Nasa-Chef Bill Nelson der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Nach wie vor sehe sich die Nasa zum Betrieb der ISS bis 2030 verpflichtet und koordiniere ihre Arbeit deswegen mit den Partnern.

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit Sitz in Swjosdny Gorodok hatte zuvor angekündigt, nach 2024 aus dem Betrieb der ISS aussteigen zu wollen. «Natürlich werden wir alle unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Partnern erfüllen, aber die Entscheidung über den Ausstieg aus dieser Station nach 2024 ist gefallen», hatte der neue Roskosmos-Chef Juri Borissow gesagt. An der ISS beteiligt sind die USA, Russland, Kanada, Japan und Mitgliedstaaten der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Ohne die Mitarbeit von Russland kann die Station jedoch so nicht weiterbetrieben werden. (dpa)