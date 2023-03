Joe Biden sorgt für Kopfschütteln mit Eiscreme-Witz nach Schulmassaker

Von: Bona Hyun

Bevor US-Präsident Biden über die Schießerei in Nashville spricht, versucht er es mit Humor und macht Eiscreme-Witze. © Alex Brandon/dpa

Der Amoklauf in Nashville erschüttert viele US-Bürger. Ausgerechnet Präsident Biden reagiert misslich auf die Situation und gerät in die Kritik.

Nashville – Nach der Amoklauf in einer Grundschule in Nashville äußerte sich US-Präsident Joe Biden zum Amoklauf. Bevor er auf den tödlichen Vorfall zu sprechen kommt, riss er Witze über Eiscreme. „Mein Name ist Joe Biden. Ich bin der Ehemann von Dr. Jill Biden“, begann der 80-jährige Präsident seine Ansprache. Er sei nur zum Termin ins Weiße Haus gekommen, weil er dachte, es gäbe dort Schokoladeneis. „Übrigens habe ich oben einen ganzen Kühlschrank voll“, fügte Biden hinzu. „Glauben Sie, ich mache Witze? Ich tue es nicht.“ Erst dann adressierte er den Amoklauf im US-Bundesstaat Tennessee.

Schießerei an Grundschule in Nashville: US-Präsident Biden beginnt Ansprache mit Witzen über Eiscreme

Die Boulevardzeitung New York Post berichtete, dass der Präsident die Schießerei an der Covenant School in Nashville als „krank“ und als „schlimmsten Albtraum einer Familie“ bezeichnete. Danach kam Biden wieder auf das Thema Eiscreme zurück, als er einen Vertreter der Eiscreme-Kette Jeni‘s zu Wort kommen ließ. „Die in diesem Raum vertretenen Unternehmen erstrecken sich über alle Branchen, von Restaurants über Architekturbüros bis hin zu Eisenwarengeschäften, und Jeni‘s Splendid Ice Cream. Und nebenbei bemerkt, es ist großartig“, schwärmte Biden über das Eis.

Kritiker verurteilten die Reaktion des Präsidenten für seine unangemessene Reaktion aufs Schärfste. „Zu sagen, dass er den Moment missverstanden hat, wäre eine Untertreibung“, sagte der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, gegenüber Fox News. „Unter diesen Umständen ist kein Platz für Scherze. Und schon gar nicht vom Präsidenten der Vereinigten Staaten.“

Beim Amoklauf in der Grundschule in Nashville sterben drei Kinder – Biden will Waffengewalt stoppen

Beim Amoklauf in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee am Montag (27. März 2023) sind drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mutmaßliche Schützin sei ebenfalls tot, teilte die örtliche Polizei auf einer Pressekonferenz mit. Die Polizei war gegen 10 Uhr Ortszeit zu der Schule gerufen worden. Eintreffende Beamten hätten begonnen, das Erdgeschoss des Gebäudes zu räumen und hätten dann Schüsse aus dem ersten Stock gehört. Dort stießen die Polizisten demnach auf die Angreiferin und erschossen sie.

Nach dem tödlichen Vorfall an der Grundschule in Nashville hatte Biden zur Verschärfung des Waffenrechts aufgerufen. „Wir müssen mehr tun, um Waffengewalt zu stoppen“, mahnte Biden, der im Besitz von Geheimdokumenten sein soll. Er rief den US-Kongress auf, eine von ihm vorgelegte Verschärfung des Waffenrechtes zu verabschieden. Der Demokrat fordert unter anderem ein Verbot von Sturmgewehren, die häufig bei Amoktaten in den USA zum Einsatz kommen.

Amoktat an US-Grundschule in Nashville – Motiv der Täterin Audrey Hale gibt Behörden Rätsel auf

Bei der mutmaßlichen Täterin handelt es wohl um eine ehemalige Schülerin. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf lokale Medien und Behörden. Derzeit wird das Material ausgewertet, das Aufschluss über das Motiv der mutmaßlichen Täterin Aubrey Hale geben könnte. „Wir haben ein Manifest, wir haben einige Schriften, die sich auf diesen Tag, diesen Vorfall beziehen, und die wir auswerten“, sagte der Polizeichef von Nashville, John Drake.

Es seien auch Lagepläne der Grundschule gefunden worden, auf denen unter anderem Überwachungskameras und Eingänge eingezeichnet waren. Über einen solchen hatte sich die Person, die sich selbst als Transgender identifizierte, Zugang verschafft, indem sie eine gläserne Außentür zerschoss. Angaben zu einem möglichen Motiv machten die Behörden laut dpa keine. Auch über einen Zusammenhang zwischen der Lebensgeschichte der verdächtigen Person und dem Amoklauf gab die Polizei keine Auskunft. (bohy)