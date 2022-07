Nationale Sicherheit: Baerbock unternimmt Deutschlandtour

Diesmal nicht im Ausland unterwegs: Außenministerin Annalena Baerbock © IMAGO/Thomas Imo/photothek.net

Außenministerin Annalena Baerbock, die ansonsten vor allem im Ausland unterwegs ist, beginnt am kommenden Donnerstag eine mehrtägige Deutschlandreise.

Berlin - Diese habe das Motto «Sicher leben» und finde im Zuge des angekündigten Erstellens einer nationalen Sicherheitsstrategie statt, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin mit. Orientierungspunkte seien die Sicherheit der Unverletzlichkeit des Lebens, die Sicherheit der Freiheit und die Sicherheit der Lebensgrundlagen.

Entscheidungen darüber würden nicht nur im Auswärtigen Amt und im Verteidigungsministerium getroffen, sondern im ganzen Land beispielsweise von Unternehmen, Kommunen, Universitäten. «Deshalb ist es der Außenministerin wichtig, in den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern zu treten, ihre Erwartungen zu hören und dazu beizutragen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Sicherheit ein Thema ist, das uns alle angeht», sagte der Sprecher. «Sicherheitspolitik ist mehr als Diplomatie plus Militär.»

Große öffentliche Bürgerversammlungen soll es dem Sprecher zufolge zum Beginn am 14. Juli in Bremen und zum Ende am 22. Juli in München geben. Dazwischen seien kleinere Gesprächsrunden in verschiedenen Städten vorgesehen. (dpa)