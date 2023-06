Nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland: Regierung stellt Pläne vor

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf einer Pressekonferenz der G7 im Februar 2023. © Christian Spicker/Imago

Lange war es still um die Nationale Sicherheitsstrategie der Ampel-Koalition. Nun will die Bundesregierung die Pläne vorstellen. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Nach monatelangen Verhandlungen : Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz gibt PK zur nationalen Sicherheitsstrategie

: Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz gibt PK zur nationalen Sicherheitsstrategie Nationale Sicherheitsstrategie : Umgang mit Russland und China könnte Thema werden

: Umgang mit Russland und China könnte Thema werden Kritik von der CDU: Hessens Innenminister Beuth kritisiert mangelnde Kooperation mit den Ländern

Berlin – Ursprünglich sollte die von der Ampel-Koalition „umfassende nationale Sicherheitsstrategie“ während der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar vorgelegt werden. Interne Meinungsverschiedenheiten sorgten jedoch für eine monatelange Verzögerung. Nun ist es allerdings soweit: Auf einer Pressekonferenz wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Strategie für Deutschland um 11 Uhr vorstellen. Mit an seiner Seite: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sowie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).

Über die Pläne der Ampel-Koalition ist bislang noch nicht allzu viel bekannt. Als gesichert gilt aber, dass kein Nationaler Sicherheitsrat gegründet werden soll, der außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen koordiniert und in Krisenlagen die operative Steuerung übernimmt. Auch wird nicht erwartet, dass das Papier in die Tiefe geht, was einzelne Länder wie Russland und China angeht. Eine China-Strategie will das Kabinett Scholz erst später vorlegen. Was die Abhängigkeit von Rohstoffen angeht, betonte Scholz am Sonntagabend (11. Juni) beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow, dass man in der Europäischen Union daran arbeite, eine verlässliche Versorgung mit strategisch wichtigen Materialien zu garantieren.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Kritik von der CDU: Hessens Innenminister kritisiert mangelnde Kooperation mit den Ländern

Die Union stört sich indes an der mangelnden Beteiligung der Länder. So kritisierte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), dass man „die Länder in geeigneter Form“ beteiligen müsse – insofern „die Bundesregierung ein ernsthaftes Interesse daran hätte, eine zukunftsweisende Sicherheitsstrategie zu entwickeln“. Eine Miteinbeziehung der Innenministerkonferenz sei trotz mehrmaliger Aufforderung seitens der Länder bisher nicht erfolgt. Eine nationale Sicherheitsstrategie, die diesen Namen verdiene, könne daher nur mit den Ländern und nicht über deren Köpfe hinweg entwickelt werden. Leider habe es die Bundesregierung versäumt, jene Stellen einzubinden, die sich mit den praktischen Dingen der Sicherheit auskennen. (nak/dpa)