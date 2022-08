Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens: Macron bestätigt offiziell Frankreichs Zustimmung

Emmanuel Macron © IMAGO / Sven Simon

Emmanuel Macron hat das Ratifizierungsprotokoll für den beantragten Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens unterschrieben.

Paris in Frankreich - Die "souveräne Entscheidung Finnlands und Schwedens" werde "einen bedeutenden Beitrag" zur europäischen Sicherheit leisten, erklärte der Elysée-Palast am Samstagabend in einer Mitteilung. Das französische Parlament hatte den Beitritt der beiden Staaten zur Nato am 2. August ratifiziert.

Schweden und Finnland hatten ihre jahrzehntelange Neutralität angesichts des am 24. Februar begonnenen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aufgegeben und im Mai einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt.



Alle 30 Nato-Mitgliedstaaten müssen der Aufnahme Finnlands und Schwedens zustimmen. Für Deutschland hatten Bundestag und Bundesrat bereits Anfang Juli den Beitritt der beiden nordischen Staaten gebilligt. Am Dienstag hatte Präsident Joe Biden für die USA die Ratifizierung des Beitritts bestätigt. se