Nato-Beitritt: Schweden und Finnland gehen nächsten Schritt - Scholz -Statement zu Erdogan-Block lässt hoffen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Schweden hat den Nato-Beitrittsantrag offiziell unterzeichnet. Auch Finnlands Parlament stimmte jetzt einem Beitritt zu. Der News-Ticker.

Update vom 17. Mai, 19.27 Uhr: Inmitten der Bestrebungen Finnlands für einen Nato-Beitritt hat der staatliche Energie-Konzern Gasum vor einem russischen Gas-Lieferstopp gewarnt. Es bestehe ein „erhöhtes Risiko“ für einen solchen Schritt Moskaus, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Offizieller Grund könnte die Weigerung Finnlands sein, russisches Gas in Rubel zu bezahlen. Gas macht allerdings nur acht Prozent im finnischen Energiemix aus.

Update vom 17. Mai, 16.50 Uhr: Finnland und Schweden wollen am Mittwoch ihre Mitgliedsanträge gemeinsam bei der Nato einreichen. Das sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finnlands Präsident Sauli Niinistö in Stockholm.

Zuvor hatte das finnische Parlament mit überwältigender Mehrheit für einen Nato-Beitrittsantrag gestimmt. In Schweden hatte Außenministerin Ann Linde die Bewerbung ihres Landes bereits am Dienstagmorgen unterzeichnet. Ihr Amtskollege Pekka Haavisto wollte das finnische Dokument am frühen Abend unterschreiben.

Sauli Niinistö (l), Präsident von Finnland, und Magdalena Andersson, Ministerpräsidentin von Schweden. © Anders Wiklund/Tt/dpa

Update vom 17. Mai, 16.05 Uhr: US-Präsident Joe Biden wird am Donnerstag (19. Mai) die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson und den finnischen Präsidenten Sauli Niinistö zu Gesprächen über den angestrebten Nato-Beitritt der beiden Länder empfangen. Bei dem Treffen im Weißen Haus soll es neben den Nato-Bewerbungen um die „europäische Sicherheit“, eine vertiefte Partnerschaft zwischen den drei Ländern bei einer Reihe von Themen sowie die Unterstützung für die Ukraine gehen, wie das Weiße Haus mitteilte.

Finnlands Nato-Beitritt: Parlament in Helsinki stimmt zu - 188 Abgeordnete sagen „Ja“ zum Bündnis

Update vom 17. Mai, 14.30 Uhr: Das finnische Parlament hat einem Antrag auf eine Nato-Mitgliedschaft des Landes zugestimmt. Die Abgeordneten beendeten eine zweitägige Debatte. Dabei stimmten 188 Abgeordnete für einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Nato. Nur acht stellten sich gegen den Plan. Mit dem Antrag reagiert Finnland auf eine veränderte Sicherheitslage durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Nato-Beitritt: Scholz begrüßt Schweden und Finnland - Kanzler zuversichtlich über Rolle der Türkei

Update vom 17. Mai, 14.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Nato-Beitrittspläne von Schweden und Finnland als einen „historischen Schritt“ sowohl für das Bündnis als auch für Europa. Die Länder würden damit auf den Ukraine-Krieg und die „dramatische Änderung der Sicherheitslage in Europa“ reagieren, betonte er auf einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen aus Lichtenstein, Daniel Risch. „Die Bundesregierung begrüßt diese souveräne Entscheidung unserer skandinavischen Freunde ganz“, sagte Scholz. Mit Finnland und Schweden gewinne man zwei geschätzte Verbündete. Deutschland werde sich für einen schnellen Prozess einsetzen, kündigte der Kanzler an und lud andere Staaten zum selben Vorgehen auf.

Zum Widerstand der Türkei äußerte sich Scholz ebenfalls: „Wir sehen, wie die Türkei agiert. In der jetzigen Konfliktsituation hat sie sehr konstruktiv agiert, was zum Beispiel die Passage des Bosporus betrifft. Deswegen bin ich da zuversichtlich.“

Nato-Beitritt: Schwedens Antrag zum Beitritt ist offiziell unterzeichnet

Erstmeldung: München/Stockholm - Schwedens Außenministerin Ann Linde hat am Dienstag (17. Mai) den Nato-Mitgliedsantrag ihres Landes unterzeichnet. „Unsere Nato-Bewerbung ist nun offiziell unterschrieben“, schrieb Linde auf Twitter. Diese werde nun Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg übermittelt, sobald auch Finnland einen Antrag unterzeichnet habe.

Nato-Beitritt: Ukraine-Krieg schiebt Schweden und Finnland zur Nato - „das beste für uns“

Die beiden Länder, die sich unter dem Eindruck des Ukraine-Konflikts für die Bewerbung um eine Mitgliedschaft in dem Militärbündnis entschieden haben, wollen ihre Mitgliedsanträge gemeinsam einreichen. Finnlands Präsident Sauli Niinistö und die finnische Regierung haben sich bereits zu einem Antrag entschlossen.

Das finnische Parlament könnte darüber am Dienstag aber noch abstimmen. Die schwedische Regierung hatte die endgültige Entscheidung über den Nato-Mitgliedsantrag am Montag getroffen. „Das fühlt sich groß an, es fühlt sich ernst an, es fühlt sich an, als wären wir jetzt doch dabei gelandet, wovon wir glauben, dass es das Beste für Schweden ist“, sagte Linde darüber. Russland unter Machthaber Wladimir Putin kritisierte die Entscheidung und drohte mit „weitreichenden Konsequenzen“.

Die schwedische Außenministerin Ann Linde blickt zu Fotografen, während sie den Antrag Schwedens auf Nato-Mitgliedschaft im Außenministerium in Stockholm unterzeichnet. © Henrik Montgomery/TT News Agency/AP/dpa

Finnland und Schweden in der Nato: Schwedischer König lobt Schritt - „historische Weichenstellung“

Schwedens König Carl XVI. Gustaf betonte indes die Absicht seines Landes, „gleichzeitig und im Einvernehmen mit Finnland“ der Nato beizutreten. „Das ist eine historische Weichenstellung, die wir Seite an Seite mit unserem Bruderland vornehmen“, sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö in Stockholm. Niinistö war zuvor zu einem zweitägigen Staatsbesuch in der schwedischen Hauptstadt angekommen.

Die Herausforderungen angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bedeuteten „Chancen für Konsens und vertiefte Zusammenarbeit, um noch stärker zusammen zu stehen“, sagte der Monarch weiter. Niinistö fügte hinzu: „Unsere sicherheitspolitische Linie ist seit langem eine ähnliche. Und auch jetzt, da es die Situation erfordert, machen wir unsere Schritte gemeinsam.“ Erwartet wird, dass der finnische Präsident den Mitgliedsantrag seines Landes während des Staatsbesuchs in Stockholm unterschreibt.

Nato-Beitritt von Finnland und Schweden: Widerstand aus der Türkei - Niinistö äußert Hoffnung

Widerstand gibt es aber aus der Türkei. Ankara könnte den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland potentiell blockieren. Staatschef Recep Tayyip Erdogan warf beiden Ländern zuvor eine Unterstützung der verbotenen PKK vor und sie als „Gästehaus von Terrororganisationen“ beschrieben. „Die Aussagen der Türkei haben sich in den letzten Tagen sehr stark geändert und sind sehr härter geworden“, wurde Finnlands Präsident Niinistö vom schwedischen öffentlich-rechtlichen Sender SVT zitiert. Dennoch hoffe er, so Niinistö, dass sich die Situation mittels „konstruktiven Gesprächen“ beruhigen werde. (bb mit Material von dpa)