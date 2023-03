Nato-Beitritt von Schweden und Finnland in Gefahr – alle Blicke gehen nach Budapest

Diskussion in Ungarn

In Ungarn diskutiert das Parlament über die Bestätigung der Nato-Beitritte von Schweden und Finnland – doch gesichert ist noch lange nichts.

Budapest – Das ungarische Parlament hat am Mittwoch (1. März) mit der Debatte über die Nato-Beitritte von Schweden und Finnland begonnen. Der Staatssekretär im Außenministerium, Peter Sztaray, sprach sich im Namen der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban für die Ratifizierung der Beitrittsprotokolle aus. Die Abstimmung könnte in der zweiten März-Hälfte erfolgen, wie aus dem aktualisierten Sitzungsplan des Parlaments hervorgeht. Die linke und liberale Opposition kündigten schon an, dafür stimmen zu wollen.

Innerhalb Europas erfüllt Ungarn mit Blick auf den Ukraine-Krieg immer wieder die Rolle des Unruhestifters: für einen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens fehlen derzeit nur noch die ungarischen und türkischen Zusagen. Formell abgesegnet wurde der Beitritt vor mehr als acht Monaten auf einem Gipfeltreffen in Madrid. Orban, der ein gutes Verhältnis zum Kreml pflegt, sprach sich zuletzt mehrfach für die Annahme der Beitrittsprotokolle aus. EU-Sanktionen gegen Russland trägt Orban jedoch eher widerwillig mit. Zugleich beklagte er, dass vor allem Schweden sein Land immer wieder grundlos angreifen und beleidigen würde.

Nato-Streit: Orban wirft Schweden „Lügen über Ungarn“ vor

Doch auch wenn die Diskussionen im ungarischen Parlament vielversprechend gestartet sind, gibt es bereits Anzeichen für bevorstehende Schwierigkeiten. Orban, der seine Fidesz-Partei eisern im Griff hat, sagte am vergangenen Freitag (24. Februar) in einem Interview, dass „wir den Beitritt Schwedens und Finnlands zur Nato zwar grundsätzlich unterstützen, aber zunächst ernsthafte Diskussionen führen müssen“.

Wie, so lautet das Argument, „kann jemand unser Verbündeter in einem militärischen System sein wollen, während er schamlos Lügen über Ungarn verbreitet?“, sagte der ungarische Regierungschef mit Blick auf die frühere Kritik aus Helsinki und Stockholm an Ungarns Rechtsstaatlichkeit. Die beiden Nato-Kandidaten würden Unwahrheiten „über die Demokratie, über das Leben“ in Ungarn verbreiten.

In Brüssel wächst zudem die Sorge, dass die rechte Regierung in Budapest versuchen könnte, die Erweiterung des Verteidigungsbündnisses zu nutzen, um Zugeständnisse zu erreichen – ähnlich, wie es der türkische Präsident Erdogan mehrfach versuchte. Unter anderem warf die Türkei Schweden in der Vergangenheit vor, Terroristen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor einer strafrechtlichen Verfolgung aus Ankara zu schützen.

Nato-Chef Stoltenberg macht Druck auf Ungarn und die Türkei

Er hoffe, dass die Beitrittsverträge bald ratifizieren würden, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit Blick auf die Diskussionen im ungarischen Parlament. Auf die Frage, ob er in dieser Angelegenheit mit Budapest in Kontakt stehe, antwortete er, dies sei eine Entscheidung der souveränen nationalen Parlamente und fügte hinzu: „Die Zeit ist reif. Finnland erfüllt alle Kriterien, ebenso wie Schweden. Wir arbeiten also hart daran, und unser Ziel ist es, dies so schnell wie möglich zu erreichen.“

Am Montag (27. Februar) besuchte Stoltenberg die finnische Hauptstadt Helsinki, wo Gespräche über den sich abzeichnenden Nato-Beitritt des Landes im Mittelpunkt standen. Auch dort forderte er sowohl die Türkei als auch Ungarn dazu auf, die schwedischen und finnischen Beitrittsanträge zu bestätigen – und zwar schnell. (nak/dpa)

