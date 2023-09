Schweden schwingt sich auf, Nato-Supermacht zu werden - Militäretat steigt deutlich

Von: Kilian Beck

Die Regierung des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson rüstet auf. © Henrik Montgomery/TT News Agency/AP/dpa

Noch vor dem Nato-Beitritt rüstet Schweden auf. Die rechtskonservative Regierung pocht auf neue U-Boote, Jets und besser ausgebildete Soldaten.

Stockholm – Schweden rüstet auf: Das designierte Nato-Mitglied möchte seinen Militäretat für das Jahr 2024 um fast 30 Prozent aufstocken. Das geht aus einer Mitteilung des schwedischen Verteidigungsministeriums hervor. Damit wolle die Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson bereits nächstes Jahr das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erreichen. Aktuell blockiert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan noch den Beitritt Schwedens zum Bündnis.

Verteidiungsminister Jonson: „Schwierigste Situation seit dem Zweiten Weltkrieg“

Mit dem geplanten Militäretat von umgerechnet 9,3 Milliarden Euro möchte die Regierung in Stockholm einiges einkaufen: So sollen Jets des Herstellers Saab vom Typ „Gripen“ „weiterentwickelt und produziert“ werden. Außerdem fließe das Geld in zwei neue U-Boote der „Blekinge“-Klasse. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson sagte: „Wir sind in der schwierigsten sicherheitspolitischen Situation seit dem Zweiten Weltkrieg.“

Die Erhöhung scheint zwischen der Minderheitsregierung und rechtspopulistischen Schwedendemokraten Konsens zu sein, das schrieb zumindest Jonsons Ministerium. Seine Liberalkonservativen sind für die Umsetzung des Vorhabens voraussichtlich auf Stimmen von ganz rechts angewiesen.

Nato würde von schwedischen U-Booten profitieren

Neben militärischer Hardware solle Geld in die Ausbildung insbesondere von Offizieren und in den Erhalt bestehenden Geräts fließen. Aktuell hat Schweden rund 24.000 aktive Soldatinnen und Soldaten. Mit der Nato-Mitgliedschaft kämen einige zusätzliche Aufgaben auf die Streitkräfte zu, so das Verteidigungsministerium: besonders die Nato-Battlegroups im Baltikum oder die gemeinsame Luftraumüberwachung.

Als Gewinn für die Nato gilt vor allem die U-Boot-Flotte, „die in den tückischen flachen Gewässern des Baltikums operieren“ könne, so der Militäranalyst Albin Aronsson, von der schwedischen Agentur für Militärforschung. Aktuell übt die schwedische Marine gemeinsam mit der NATO beim Manöver „Northern Coasts“. Am Dienstag haben auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein norwegischer Amtskollege neue U-Boote vorgestellt. (Kilian Beck)