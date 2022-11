Schweden nähert sich im Nato-Streit Erdogan an – Opposition empört über „Kniefall“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Mit Blick auf den angestrebten Nato-Beitritt nähert sich Schweden zunehmend der Position des türkischen Präsidenten Erdogan an. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

In Schweden sorgen Äußerungen des Außenministers zu kurdischen Gruppen in Syrien für Wirbel. Ein ehemaliger Chef der Linken beleidigte die Regierung als „Schoßhund Erdogans“.

München — Die Regierung des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan droht weiterhin den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland zu blockieren, falls die Forderungen von Ankara nicht erfüllt werden. So wirft Erdogan den skandinavischen Ländern „Terrorunterstützung“ vor. Es geht um überwiegend kurdische Gruppen im Norden von Syrien.

Nun scheint sich die neue schwedische Regierung um Premierminister Ulf Kristersson zunehmend an die Position Erdogans anzunähern. Überraschende Aussagen von Außenminister Tobias Billström sorgten für eine riesige Empörung bei der Opposition und wurden als „Kniefall“ vor Ankara gedeutet.

Schwedischer Außenminister überrascht — Stockholm distanziert sich von kurdischen Gruppen

Nach Informationen des öffentlich-rechtlichen Senders „SVT“ will Stockholm die überwiegend kurdischen YPG-Milizen sowie deren politischen Arm PYD in Nordsyrien nicht mehr unterstützen und sich von den Gruppen distanzieren. „Es besteht eine zu enge Verbindung zwischen diesen Organisationen und der PKK, die von der EU als Terrororganisation anerkannt ist“, erklärte Außenminister Billström im Interview mit dem schwedischen Radiosender „Ekot“. Dies sei nicht gut für die Beziehungen zur Türkei, so der Minister.

Die YPG gilt als wichtigster westlicher Verbündeter im Kampf gegen die IS-Terrormiliz. Die Türkei stuft die Organisation jedoch als syrischer Arm der PKK und somit als Terrorgruppe ein. Ankara präsentiert regelmäßig Material, das die Verbindung der YPG zur PKK zeigen soll. „Wir glauben, dass es Zweifel und ein Problem mit Blick auf diejenigen gibt, die unserer Beziehung zur Türkei schaden“, unterstrich Billström außerdem.

Nato-Beitritt Schwedens: Kristersson zeigt „großes Verständnis“ für Türkei vor Treffen mit Erdogan

Premierminister Ulf Kristersson, der sich am Dienstag (8. Oktober) mit Erdogan treffen will, schloss sich im Vorfeld des Treffens den Äußerungen seines Außenministers an. Dies sei allerdings nichts Neues, sondern lediglich die Erfüllung der Anforderungen aus dem Madrid-Abkommen mit der Türkei, zitierte „SVT“ den Premierminister aus einem Interview im Sender „TV4“. Zwar sage man nicht, dass es sich bei der YPG um „Terroristen“ handle. „Aber wir sollten mit Organisationen, die solch enge Verbindungen zur PKK haben, politisch nicht kooperieren“, erklärte der Premierminister. Es gebe „keinen Zweifel“ daran, dass es diese Verbindungen zwischen der YPG und der PKK gebe.

Schweden wolle „alle Formen des Terrorismus bekämpfen“, unterstrich Kristersson außerdem: „Und die PKK ist eine Terrororganisation. Daher haben wir großes Verständnis für die Besorgnis der Türkei.“ Man nehme die Sicherheitsbedenken von Ankara „ernst“, betonte er.

Die Türkei behauptet auch, in Schweden werde Geld für die Aktivitäten der PKK gesammelt. Hierfür zeigte Kristersson ebenfalls Verständnis: „Schweden soll kein Ort sein, wo es einfach ist, Terrorismus zu fördern.“ Stattdessen wolle man sich in Stockholm „auf jede mögliche Weise“ gegen Terrorismus stellen: „Vor allem geht es um den Kampf gegen Terror und alle Aktivitäten auf schwedischem Territorium, Terror zu unterstützen oder dafür Geld zu sammeln.“

Schwedische Opposition empört über Aussagen von Außenminister — „Schoßhund Erdogans“

In der schwedischen Opposition macht sich große Empörung breit. Der ehemalige Chef der schwedischen Linken, Jonas Sjöstedt, schrieb auf Twitter, die YPG und die dazugehörige Frauenorganisation YPJ hätten „entschlossene Bemühungen“ im Kampf gegen den IS geleistet. Der Türkei warf er vor, der IS gegen kurdische Gruppen ausgeholfen zu haben. Die schwedische Regierung nahm er mit scharfen Worten ins Visier: Sie würde sich wie „Erdogans Schoßhund“ verhalten.

Im Gespräch mit der Zeitung Expressen sprach der ehemalige sozialdemokratische Justizminister Morgan Johansson aufgrund der Distanzierung von der YPG und PYD von einem „Verrat“ gegen diese Gruppen. Noch dazu passiere dies ohne Abstimmung mit dem schwedischen Parlament. So verletze die Regierung die traditionelle schwedische Außenpolitik. Schon das Abkommen mit Erdogan beim Nato-Gipfel in Madrid wurde als „Verbeugung“ kritisiert.

Nato-Beitritt Schwedens: Türkische Botschaft begrüßt Worte von Außenminister Billström

Auch die kurdisch-stämmige unabhängige Abgeordnete Amineh Kakabaveh brachte ihre Enttäuschung zum Ausdruck: „Das Schlimmste ist, dass Schweden vor einer faschistischen Regierung, die ermordet und chemische Angriffe gegen Minderheiten verübt, auf die Knie fällt.“ Ein Politiker um Erdogan sprach zuvor ebenfalls von einem „Kniefall“. Die Distanzierung von der YPG sei ein „Sicherheitsrisiko“ und beschränke sowohl Menschenrechte als auch Innen- und Außenpolitik. Erneut warf sie der Türkei „rassistische Politik gegen Minderheiten“ vor.

Die türkische Botschaft in Stockholm begrüßte indes die Aussagen der schwedischen Regierung. Die YPG und PYD seien „organisch, hierarchisch und finanziell“ in Verbindung mit der PKK, erklärte die Botschaft gegenüber der Zeitung Svenska Dagbladet. Alle Partner und Verbündete müssten diese „Wahrheit“ anerkennen, hieß es. „Wir sind zufrieden, dass das schwedischen Behörden immer klarer wird“, so die Mitteilung der Botschaft. (bb)