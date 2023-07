Nato-Beitritt Schwedens: Auch Ungarn gibt positives Signal

Teilen

Peter Szijjarto © Russian Foreign Ministry/Imago

Ungarn sieht in der Ratifizierung von Schwedens Nato-Beitritt „nur noch eine technische Frage“.

Budapest in Ungarn - „Der Abschluss des Ratifizierungsprozesses ist jetzt nur noch eine technische Frage“, erklärte Ungarns Außenminister Peter Szijjarto am Dienstag im Onlinedienst Facebook. Die Position Ungarns sei klar: „Die Regierung unterstützt den Beitritt Stockholms zum Atlantischen Bündnis.“

Die Türkei und Ungarn sind die einzigen Nato-Länder, die den Beitritt Schwedens noch absegnen müssen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Montagabend seinen monatelangen Widerstand gegen eine Nato-Mitgliedschaft Schwedens aufgegeben.



Schweden hatte wie Finnland nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im vergangenen Jahr den Nato-Beitritt beantragt. Finnland ist inzwischen bereits Mitglied. mhe/cp

Weißes Haus: Nato will „Reformweg“ für die Ukraine ausarbeiten

Die Nato will der Ukraine nach Angaben des Weißen Hauses einen „Reformweg“ für einen möglichen Beitritt in das Verteidigungsbündnis aufzeigen. Es werde ein „Reformweg für die Ukraine“ ausgearbeitet, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Dienstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Er könne jedoch keinen Zeitplan nennen. Sullivan sagte zudem, Biden werde am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen.



Einen sofortigen Beitritt der Ukraine zur Nato schloss Sullivan aus. Dies würde die Nato „in einen Krieg mit Russland“ hineinziehen.



Er verwies auf den „guten Willen“ für die Bestrebungen der Ukraine auf dem Gipfel in Vilnius. „Die Frage ist, wie kommen wir da hin?“ Er denke, „wir können zu einer guten Einigung kommen“, sagte Sullivan.



In Vilnius beginnt am Dienstag ein zweitägiger Nato-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten beraten dabei über eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine. mhe/cne