Bittere Prognose: Experte sieht Nato nicht bereit für Krieg mit Russland

Von: Marcus Giebel

Im Juli steht der nächste Nato-Gipfel an. Vor dem Treffen in Vilnius äußert ein Experte ernste Bedenken, sollte das Bündnis von Russland herausgefordert werden.

New York – Nicht nur in Moskau und in Kiew werden die Weichen für den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs gestellt, in dem die zweite große Gegenoffensive der Verteidiger angerollt sein und erste Erfolge verzeichnet haben soll. Auch in Vilnius stehen wichtige Entscheidungen auf dem Programm, die den Fortgang des Geschehens beeinflussen werden.

Denn am 11. und 12. Juli steigt in der litauischen Hauptstadt der jährliche Nato-Gipfel. Also nur rund 200 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Der Umgang mit dem Aggressor wird einmal mehr das Hauptthema sein, das die Vertreter der Bündnispartner, die bislang nur als Unterstützer der Ukraine in Erscheinung treten, zu besprechen haben. Natürlich steht auch die Frage im Raum: Wird der Krieg auf eines der Nato-Länder übergreifen, die als transatlantisches Verteidigungsbündnis gegründete Allianz also in den Konflikt hineingezogen?

Nato im Ukraine-Krieg: Britischer General sieht Versäumnisse im Verteidigungsbündnis

Das lässt sich natürlich nicht seriös beantworten, zumal immer wieder warnende Stimmen zu vernehmen sind. Richard Shirreff sieht die Nato jedenfalls für eine offene Auseinandersetzung mit dem Kreml um Präsident Wladimir Putin alles andere als gut gerüstet. „Bin ich zuversichtlich, dass die Nato wirklich in der Lage ist, konventionelle Kräfte für einen konventionellen Krieg mit Russland aufzustellen? Nein, bin ich nicht“, wird der britische General a.D. vom US-Portal Newsweek zitiert.

Im Jahr 2016 war sein Buch: „2017: War with Russia“ erschienen. Der einstige Deputy Supreme Commander Nato Europe kritisiert: „Beim Gipfel im vergangenen Jahr in Madrid verkündete Jens Stoltenberg (Nato-Generalsekretär, d. Red.), die Nato würde ihre schnelle Eingreiftruppe auf 300.000 erhöhen – das ist einfach nicht passiert.“ Auch ansonsten nimmt das Bündnis zu wenig Geld in die Hand, findet Shirreff: „In Osteuropa findet gerade ein immenser Krieg statt. Es ist ein Land- und Luftkampf, also muss man viel in Luft und Land investieren, aber das wurde nicht getan.“

Macht sich Sorgen um den Zustand der Nato-Truppen: Richard Shirreff war von 2011 bis 2014 Deputy Supreme Commander Nato Europe. © IMAGO / Eastnews

Nato und die Militärbudgets: Shirreff fordert „Tritt in den Hintern“

Der mittlerweile als geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsunternehmens „Strategia Worldwide“ agierende langjährige Militär fordert mit Blick auf die Kürzungspläne vieler Nato-Mitglieder bei den Militärbudgets: „Es braucht einen richtigen Tritt in den Hintern.“

Als Beispiel nennt er seine Heimat Großbritannien. Die Armee des Vereinigten Königreichs sei auf eine „lächerliche Größe“ zusammengeschrumpft. Seiner Meinung nach hängt das damit zusammen, dass das Verteidigungsministerium auf lange Sicht nicht Russland, sondern China als größte Bedrohung ansieht. Doch: „Hier kommt es auf die Geografie an und Russland ist der Wolf, der dem Schlitten am nächsten ist.“

Nato demonstriert Stärke: Am Militärmanöver Anakonda-23 in Polen nahmen mehrere Bündnispartner teil. © IMAGO / NurPhoto

Laut Shirreff hat es die Nato verpasst, auf die russische Annexion der Krim mit einer Erhöhung der eigenen Kapazitäten zu reagieren. Für ihn ist das ein „Versagen der Abschreckung“.

Kämpft Nato gegen Russland? Angriff auf Gebiet hätte laut Expertin umgehende Antwort zur Folge

Rose Gottemoeller würde das wohl so nicht unterschreiben. Laut der früheren stellvertretenden Nato-Generalsekretärin geht es in Vilnius um „eine Sorgfaltsprüfung zur Unterstützung dessen, was die Nato ohnehin vorbereitet und getan hat“. Das klingt eher nach kleinen Stellschrauben.

Sie verweist gegenüber Newsweek darauf, dass die Nato-Truppen an der Ostflanke verstärkt wurden, vor allem in den baltischen Staaten und in Polen. „Das ist die Frontlinie und wenn die Russen attackieren, werden sie die ersten Schläge einstecken. Das lässt für Russland keine Zweifel daran, dass eine Attacke auf Nato-Gebiet, zum Beispiel die baltischen Staaten, als Angriff auf die gesamte Nato angesehen wird und die gesamte Nato eine umgehende Antwort geben wird“, betont die US-Amerikanerin.

Zugleich versichert Gottemoeller: „Der Nato ist seit der Krim-Invasion 2014 und aufgrund der widerspenstigen Art von Russland an den Nato-Grenzen klar, dass sie kampfbereit und in der Lage sein muss, sich sehr schnell gegen russische Attacken zu verteidigen.“

Nato-Reaktion auf russischen Angriff? Kommt wohl auf genauen Hintergrund an

Wie eine Antwort der Nato auf so einen Angriff aussehen würde, hängt laut Karl P. Mueller davon ab, „was sie von der Attacke hält“. Der leitende Politikwissenschaftler der US-Denkfabrik „Rand Corporation“ führt in Newsweek weiter aus: „Sind die Russen panisch und verzweifelt, handelst du anders, als wenn du denkst, es handelt sich um ein militärisches Instrument, der auf dem Weg zum Sieg helfen soll.“

Vom Gipfel im Juli erwartet er folgendes: „Es wird eine Menge Diskussionen darüber geben, welche Verpflichtungen die einzelnen Nationen eingehen werden, wer seine Kräfte wozu beisteuern wird und wahrscheinlich werden viele Anstrengungen unternommen, um alles zu koordinieren.“

Mueller sieht bei weitem nicht so schwarz wie Shirreff, denn er nennt auch die Vorteile des fortgeschrittenen Kriegs, der Moskau bereits teuer zu stehen kam: „Vorbereitet zu sein, ist in vielerlei Hinsicht einfacher als vor anderthalb Jahren, weil Russlands militärische Fähigkeiten durch den Krieg beeinträchtigt wurden. Die Nato hat die Gelegenheit, große Veränderungen hinsichtlich der Defensivstrategie und der Organisation vorzunehmen.“ (mg)