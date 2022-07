Telefonat von Russen-General abgehört: „Gehirngewaschen an die Front“

Russischer Soldat bei einer Panzerübung im äußeren Nordwesten des Landes (Murmansk). © Lev Fedoseyev/Imago

Wirbel um das angebliche Telefonat eines russischen Befehlshabers: Der General spricht über einen Rückzug aus der Ukraine – und was dem im Wege steht.

Moskau - Auch wenn die öffentlichen Bekundungen seitens Politik zurückhaltend sind: Im Ukraine-Konflikt geht es längst auch um die Konfrontation zwischen Russland und der Nato. Ein ukrainischer Radiosender veröffentlicht ein Gespräch, das angeblich zwischen einem russischen General und Angehörigen von Soldaten geführt wurde. Darin lässt er sich über das langsame Vorankommen der Truppen Russlands in der Kriegsregion sowie die Auseinandersetzung mit den westlichen Ländern aus.

Auf der Audio-Aufnahme ist den Informationen nach der russische General Oleg Korotkevitsch zu hören. Der Befehlshaber schätzt die Möglichkeit eines Rückzugsbefehls von Wladimir Putin ein und was ein solcher Schritt für das flächenmäßig größte Land der Erde bedeuten würde. Statt einer Auseinandersetzung mit der Ukraine würde sich Russland vielmehr in einem Krieg mit der Nato befinden.

Ukraine-News: Russischer General angeblich abgehört - „In Wahrheit Krieg mit der Nato“

Mit einem plötzlichen Rückzug der russischen Armee aus den besetzten Regionen der Ukraine rechnen nur wenige Experten. „Was können wir machen? Alles, was gemacht wurde, umsonst? Weil sich unser Staat wie ein begossener Pudel aus der Ukraine zurückziehen muss? Das können wir uns schlicht nicht leisten, egal, wie hart es ist“, lässt Korotkevitsch wissen – sofern es sich bei der Aufnahme nicht um eine Fälschung handelt. Denn die Gefahr ist groß, dass beim Ukraine-Konflikt mehr als je zuvor manipulierte Fake-Botschaften eine wesentliche Rolle spielen.

In dem von Radio Svoboda ausgestrahlten Gespräch zeigt sich Korotkevitsch genervt vom langsamen Vorankommen der russischen Streitkräfte, das manche Militärexperten als gezielte Strategie bezeichnen.

Dem Gespräch nach befürchtet Korotkevitsch, dass sich das Kriegsgeschehen im Falle eines russischen Rückzuges sogar in das Land des Aggressors überträgt. Der ausufernde Nationalsozialismus, den man dem Nachbarland Ukraine attestiert, würde dann „zu uns kommen in einem Jahr. Dann werden wir hier kämpfen, in Novosibirsk, Tomsk, Moskau, überall.“

Ukraine-News: Russischer General spricht von Gehirnwäsche - „Und dann an die Front“

Dazu ist dem abgehörten Gespräch offenbar zu entnehmen, dass es bei dem Konflikt nicht um die Auseinandersetzung zweier ehemaliger Sowjet-Staaten gehe: „Das ist das, was jeder denkt. In Wahrheit ist es jedoch ein Krieg mit fast der gesamten Nato. Sie kämpft mit dem Blut der Ukraine. Sie werden gehirngewaschen und dann an die Front geschickt“, zitiert Focus Online den General. Erst jüngst gab Russlands Präsident Wladimir Putin Ländern wie den USA und Deutschland die Schuld am Krieg.

Während Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj an einen militärischen Sieg seines Landes glaubt, würde ein Krieg zwischen Russland und der Nato nichts weniger als eine große Gefahr für den Weltfrieden bedeuten: Die Folge wäre nicht nur eine weite Verwüstung ukrainischer Landesteile, sondern auch die drohende Eskalation mit nuklearen Waffen.

Ukraine-News: Schauplatz für Konfrontation zwischen Russland und Nato?

Der ukrainische Radiosender bezweifelt die Echtheit der Aufnahme dem Bericht zufolge nicht an, jedoch ist zumindest Vorsicht angebracht: Bei dem angeblich abgehörten Gespräch könnte es sich auch um eine Fälschung handeln.

Russland selbst betont immer wieder, dass es sich nicht um eine „militärische Spezialoperation“ gegen den einstigen Bruderstaat Ukraine handelt, sondern um einen lange schwelenden Konflikt mit dem Verteidigungsbündnis Nato. Dem stärksten Mitglied zufolge, den USA, befinde man sich nicht in einer direkten Konfrontation und wolle einen direkten Krieg mit allen Mitteln vermeiden. Jedoch sind Berichten zufolge schon länger CIA-Agenten vor Ort, um die ukrainischen Streitkräfte mit einer geheimen Kommando-Struktur zu unterstützen.

Ein Zeichen der Entspannung gibt es dagegen aus der Raumfahrt: Die NASA und die russische Behörde Rosneft planen wieder gemeinsame Flüge ins Weltall. (PF)