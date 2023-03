Nato-Krise droht: Türkei streitet mit USA über Kampfjet-Lieferung

Von: Moritz Serif

Die Türkei möchte moderne F-35 Flugzeuge von den USA kaufen. Doch die USA blockieren den Deal. Daran hapert es aktuell.

Ankara/Washington, D.C. – Der Nato droht ein Streit zwischen den USA und der Türkei. Konkret geht es um die Lieferung von Kampfjets. Die Fehde begann 2019, als Washington ankündigte, den Verkauf moderner F-35-Flugzeuge im Wert von zwei Milliarden US-Dollar an Ankara auszusetzen. Grund dafür war, dass die Türkei von Russland hochmoderne S-400-Boden-Luft-Raketensysteme gekauft hatte.

Nun ist ein weiterer Streit um Kampfjets entbrannt, denn die USA haben den Verkauf eines F-16-Modernisierungspakets auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Staaten drängten demnach darauf, dass die Türkei den Beitrittsgesuchen Finnlands und Schwedens zur Nato zustimmen solle, berichtet das Nachrichtenportal Newsweek. Allerdings könnten „die F-16 in keinem Fall die F-35 ersetzen“, sagte Cagri Erhan, Mitglied des Präsidialrats für Sicherheits- und Außenpolitik von Türkei Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Erhan wies darauf hin, dass „sogar die US-Luftwaffe selbst keine F-16 mehr kauft“. Der Türkei sollten nur die neuesten Flugzeuge zur Verfügung gestellt werden sollten, zumal die F-35 an den Nato-Verbündeten und gleichzeitig türkischen Rivalen Griechenland verkauft worden seien.

„Warum sollte Türkiye F-16 statt F-35 akzeptieren, während die USA F-35 an Griechenland verkaufen?“, fragte Erhan. „Das eigentliche Problem ist nicht das Zögern der US-Gesetzgeber, F-16 an die Türkei zu verkaufen, sondern die fortgesetzte Blockade der Lieferung von F-35, für die die Türkei bereits zwei Milliarden US-Dollar bezahlt hat.“

Türkei erwägt Kauf von Kampfjets von China oder Russland

In der Zwischenzeit, so Erhan, prüfe Ankara bereits andere Optionen. Infrage kämen demnach auch Flugzeuge aus China und Russland. „Auf den Rüstungsmärkten gibt es immer mehr Anbieter“, sagte Erhan. „Von nordamerikanischen und europäischen Nato-Verbündeten bis hin zu asiatischen Mächten stellen mindestens 15 Unternehmen moderne Kampfjets her. Sieben der zehn modernsten Kampfflugzeuge werden nach Angaben zuverlässiger Luftfahrtbehörden von nicht-amerikanischen Unternehmen hergestellt. Drei davon sind europäische Marken“, so Erhan.

„Außerdem hat die Türkei ihr eigenes ‚nationales Kampfjetprogramm‘“, fügte er hinzu. „Eine Diversifizierung sowohl bei den Marken als auch bei den Zulieferern ist die einzige Methode, um künftigen politischen Lärm von Interessengruppen zu vermeiden. Die Abhängigkeit im Verteidigungsbereich von einem einzigen Land macht ein Land oft anfällig für politischen Druck aus dem Ausland“, sagte er Newsweek. (Moritz Serif)