Nato-Mitgliedschaft weiterhin Ziel von Selenskyi

Wolodymyr Selenskyj steigt in ein Auto © Str / IMAGO

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Nato-Kurs seines Landes verteidigt.

Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Nato-Kurs seines Landes verteidigt. Als Mitglied in der Militärallianz würde sich die Ukraine in der aktuellen Lage sicherer fühlen, sagte er am Montag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Kiew. «Leider hängt nicht alles von uns ab.» Selenskyj erinnerte daran, dass das Beitrittsziel in der Verfassung verankert ist.

«Wann wir dort sein werden, weiß niemand, nicht einmal einige Nato-Mitglieder», bedauerte er. «Wir müssen auf dem Weg weitergehen, den wir gewählt haben.» Scholz sagte bei dem gemeinsamen Auftritt: «Die Frage von Mitgliedschaften in Bündnissen steht ja praktisch gar nicht an, und deshalb ist es schon etwas eigenwillig zu beobachten, dass die russische Regierung etwas, das praktisch nicht auf der Tagesordnung steht, zum Gegenstand großer politischer Problematiken macht.»

Wenige Stunden zuvor hatten Äußerungen des ukrainischen Botschafters in Großbritannien, Wadym Prystajko, über einen möglichen Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt für Wirbel gesorgt. Das Außenministerium in Kiew und Prystajko dementierten prompt.

Russland fordert seit Langem, dass die Nato einen Beitritt ehemaliger Sowjetrepubliken wie der Ukraine ausschließen soll. Seit Wochen warnen vor allem die USA vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine. Der Kreml weist diese Vorwürfe regelmäßig zurück. (dpa)