Schwimmende Festung: USA lassen neues Super-Kampfschiff vom Stapel

Von: Patrick Mayer

Die US Navy präsentiert ein neuartiges Kampfschiff, das sämtliche Dimensionen sprengt. Die Waffensysteme an Bord setzen neue Maßstäbe.

München/Port Hueneme - Die US Navy hat in einer pathetischen Zeremonie ein neuartiges Marineschiff vorgestellt: die USS Santa Barbara. Dabei handelt es sich um ein wuchtiges Küstenkampfschiff mit einem markanten Trimaran-Rumpf, das einer schwimmenden Festung gleicht.

USS Santa Barbara: Vereinigte Staaten stellen neues Küstenkampfschiff in Dienst

Konkret: Auf dem Marinestützpunkt Ventura County in Port Hueneme im US-Bundesstaat Kalifornien ist die USS Santa Barbara am Samstag (1. April, Ortszeit) offiziell in Dienst gestellt worden.

Das Kampfschiff der Independence-Klasse wird bei militärischen Operationen in Küstennähe eingesetzt. Es ist das erste Navy-Schiff, das dank innovativer Technologien vollständig mit unbemannten Waffen- und Aufklärungssystemen ausgestattet ist.

Jahre intensiver Entwicklung liegen hinter der Navy und der Werft Austal, in der das Schiff gebaut und konstruiert wurde. Die USS Santa Barbara wurde bereits am 16. Oktober 2021 getauft und am 13. November 2021 zu Wasser gelassen. Die Marine übernahm das Schiff bereits am 21. Juli 2022, aber erst ein Dreivierteljahr später trat sie nun ihren Dienst bei den US-amerikanischen Seestreitkräften an.

USS Santa Barbara: Unbemannte Mini-U-Boote, Drohnen und Helikopter

Die technischen Daten: Das Küstenkampfschiff ist 127,4 Meter lang, 31,6 Meter breit und kann bis zu 40 Knoten (74 km/h) schnell fahren. In der Regel steuern 40 Mann Besatzung das Marineschiff, das kleiner ist als etwa ein Lenkwaffenkreuzer. Der Name ist indes pathetisch gewählt.

Denn: Die erste USS Santa Barbara wurde schon vor über 100 Jahren in Dienst gestellt. Das aktuelle Modell ist das dritte Schiff, das den Namen der kalifornischen Küstenstadt trägt. Die Technologien sind dabei atemraubend.

Mini-U-Boote und Drohnen dienen der See-Aufklärung. Mit dem „Northrop Grumman MQ-8 Fire Scout“ ist sogar ein autonomer unbemannter Helikopter an Bord einsatzbereit.

USS Santa Barbara: Geheime „Alufolie“ soll Schutz vor gegnerischem Radar bieten

Auf dem Deck können aber auch „MH-60R/S Seahawks“-Hubschrauber für mit Marine-Soldaten („Marines“) landen. Durch eine Art geheime Alufolie im Inneren soll das Schiff für mögliche Feinde auf dem Radar kaum zu erkennen sein. Die Bewaffnung an Deck besteht aus elf Raketenwerfern sowie einer bulligen Maschinenkanone „Bofors 57 mm Naval Automatic Gun L/70“ mit dem Kaliber 57 Millimeter.

„Ich freue mich, das nächste Littoral Combat Ship der Independence-Variante nach der Stadt Santa Barbara zu benennen“, erklärte ein Navy-Sprecher. Insgesamt vier Küstenkampfschiffe der Independence-Klasse sollen künftig die Küsten der USA schützen. (pm)