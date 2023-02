Einem Angriff Putins kaum gewachsen? Nato muss wohl um Schlagkraft ihrer Luftwaffe fürchten

Von: Franziska Schwarz

Zur Debatte um höhere Verteidigungsausgaben kommt nun eine aktuelle Analyse. Sie sieht die „militärische Glaubwürdigkeit“ der Nato-Luftwaffen schwinden.

Brüssel - Vom Zwei-Prozent-Ziel spricht Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg – von „Verweigerern“ und „Aufstockern“ hingegen laut AFP ein hochrangiger US-Vertreter in dem Verteidigungsbündnis. Unter dem Strich ist die Nato-Luftwaffe ohnehin schlecht ausgerüstet, und zwar „für Jahre“. Das geht aus einer Analyse des britischen Thinktanks Royal United Services Institute (RUSI) hervor.

Die RUSI-Militärexperten empfehlen „dringende“ Maßnahmen angesichts der Aggressionen aus Moskau (Ukraine-Krieg) oder aus Peking (Taiwan-Konflikt). „Fast allen europäische Luftwaffen“ fehlten viele der „entscheidenden Ressourcen“, um etwa gegen die russische Luftwaffe die Oberhand behalten zu können. Konkret heißt es in dem RUSI-Bericht, publiziert am 22. Februar 2023: Russland werde „auf absehbare Zeit“ ein „Gegner“ bleiben und seine Streitkräfte wohl weiter ausbauen, auch, wenn sich das Militärgeschehen in der Ukraine irgendwann abschwäche.

„Wenig überraschend“: Militärexperten sehen Nato-Luftwaffe im Defizit

Ein F-16-Kampfjet der Luftwaffe des Nato-Mitglieds Polen (Aufnahme von 2020) © Timm Ziegenthaler/Imago

Der Forschungsbeauftragte Justin Bronk sprach von einer „Atrophie“, die sich die Nato-Luftwaffen „über die vergangenen drei Jahrzehnte“ erlaubt hätten. Das medizinische Fachwort beschreibt einen Muskel- oder Gewebeschwunde. Bronk analysierte für den RUSI-Bericht unter anderem den Zustand der Luftstützpunkte, des Trainings und die Wartung der Geräte.

Militärexperten überrascht die harte Analyse offenbar wenig. „Wenig überraschend“ fand ihn etwa der britische Ex-Offizier Frank Ledwidge auf Anfrage von Newsweek. Die Nato-Luftstreitkräfte hätten in der Vergangenheit viel Energie in „belanglose Gefährdungen“ gesteckt und „die wahren Bedrohungen“ vernachlässigt, attestierte er.

„Verweigerer“ und „Aufstocker“ bei Nato-Verteidigungsausgaben

Der britische Ex-Brigadegeneral Andrew Curtis sagte dem US-Nachrichtenportal: „Das sind Dinge, von denen die Leute die ganze Zeit wussten. Am Ende des Tages kommt es eben auf die Prioritäten an, weil es nie genug Geld für alles gibt.“ Auch Bronk sprach in seinem Bericht von „Engagement, das dem Ermessen unterliegt, wie etwa Anti-Terrormaßnahmen“. Das empfahl er zu „reduzieren“.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg will das Zwei-Prozent-Ziel im Juli als neue „Untergrenze“ festlegen. Spanien, Luxemburg und Kanada lehnen höhere Verteidigungsausgaben jedoch ab; die Baltenstaaten, Polen und die Niederlande hingegen peilen sogar 2,5 Prozent an. (frs)