„Müssen mehr in Sicherheit investieren": Nato-Streit über Verteidigungsausgaben? Bündnis will verhandeln

Von: Christina Denk

Angesichts des Ukraine-Kriegs wollen einige Nato-Alliierte die Militärausgaben deutlich verschärfen. Jens Stoltenberg kündigt Verhandlungen an. Deutschland gilt als Gegner der Idee.

Brüssel – Reichen die Verteidigungsausgaben in Kriegszeiten aus? Angesichts des Ukraine-Kriegs droht ein neuer Streit über die Verteidigungsausgaben der Nato. Die Länder hatten sich in Friedenszeiten eine Zwei-Prozent-Marke als Richtwert gesetzt. Nun fordern einige Staaten eine deutliche Verschärfung und Mindestausgaben. Generalsekretär Jens Stoltenberg will verhandeln und spricht von Abschreckung und Verteidigung.

Drohender Streit in der Nato: Stoltenberg spricht sich für höhere Militärausgaben aus

„Einige Verbündete sind entschieden dafür, aus dem gegenwärtigen Zielwert von zwei Prozent einen Mindestwert zu machen“, sagte Stoltenberg im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Welche Nato-Staaten ein deutlich ambitionierteres Ziel fordern, teilte Stoltenberg nicht mit. Auch, ob er die Forderungen nach einem Mindestbeitrag persönlich unterstütze, wurde nicht klar.

Die aktuelle Zwei-Prozent-Reglung der Nato Die Nato-Staaten haben sich in Friedenszeiten das Ziel gesetzt, ihre Verteidigungsausgaben in Richtung von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu steigern. Es sieht vor, dass sich alle Nato-Staaten bis 2024 dem Richtwert annähern, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben.

Er machte allerdings deutlich, dass er eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben für unabdingbar hält. „Die Nato ist dafür da, dafür zu sorgen, dass ein Konflikt wie der in der Ukraine nicht über die Ukraine hinaus eskaliert. Dafür brauchen wir glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung, und deshalb müssen wir mehr in unsere Sicherheit investieren“, so Stoltenberg.

Wenn man den Frieden nicht bewahre, werde man auch nichts anderes schaffen und weder den wirtschaftlichen Wohlstand sichern noch den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen. „Wenn die Welt gefährlicher wird, müssen wir mehr investieren, um Krieg zu verhindern“, argumentierte er. Stoltenberg erwartet Anfang des Jahres 2023 eine neue russische Offensive auf die Ukraine.

Forderung nach höheren Nato-Militärausgaben: Stoltenberg erwartet Einigung im Juli

Eine Einigung in der Debatte erwartet Stoltenberg beim nächsten regulären Gipfel im Juli in Vilnius. Er gehe davon aus, dass sich alle Verbündeten im Klaren seien, dass der Krieg in der Ukraine Investitionen in die Verteidigung noch wichtiger mache. Er sei sich sicher, dass beim Gipfel in Litauen eine Einigung stehen werde. Zuvor solle es Ministertreffen und Gespräche in den Hauptstädten geben.

Drohender Streit in der Nato: Deutschlands Ausgaben liegen weit unter geforderter Mindestgrenze

Als Verfechter strengerer Maßnahmen galten zuletzt vor allem Polen, Litauen und Großbritannien. Polen plant die Militärausgaben im Jahr 2023 von 2,2 Prozent auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben, so der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Litauens Verteidigungsministerium kündigte Ausgaben in Höhe von 2,52 Prozent für 2023 an. Die Pläne Großbritanniens sind bislang noch unklar. Premierminister Sunak unterstützt höhere Militärausgaben, distanzierte sich jedoch von den angestrebten Ausgaben seiner Vorgängerin Liz Truss. Sie hatte eine Erhöhung auf drei Prozent des BIP angekündigt, berichtet die Financial Times.

Deutschland, Kanada und Belgien gelten als Gegner verschärfter Militärausgaben im Ukraine-Krieg. Sie geben bislang deutlich weniger als zwei Prozent des BIP für Verteidigung aus. Für Deutschland etwa wurde zuletzt für 2022 nur eine Quote von 1,44 Prozent erwartet.

Selbst das jüngst beschlossene Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro dürfte nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft nicht langfristig für Besserung sorgen. Den Berechnungen zufolge könnte die Zwei-Prozent-Quote der Nato, zu der nun auch Finnland und Schweden gehören, mit dem Geld nur in den Jahren 2024 und 2025 erreicht werden. In den beiden Folgejahren könnte der Anteil am BIP nach den bisherigen Finanzplänen und Wachstumsprognosen schon wieder auf 1,8 und 1,2 Prozent zurückfallen. Deutschlands Verteidigungsministerin Lambrecht wird nach Kritik an den Militärausgaben zu Silvester für ein Neujahrsvideo kritisiert. Die Union fordert ihren Rücktritt. (chd mit dpa)