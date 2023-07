Festung Vilnius: Litauens Hauptstadt wird vor Besuch von Biden mit fortschrittlichen Waffen verteidigt

Von: Bettina Menzel

Teilen

Soldaten stehen am Sonntag (9. Juli) Wache an einem Zaun, der den Tagungsort des NATO-Gipfels im litauischen Vilnius umgibt. © Mindaugas Kulbis/AP +++ dpa-Bildfunk +++

Der Nato-Gipfel in Vilnius findet nur rund 30 Kilometer vor der Grenze zu Belarus statt. Die Bündnispartner schützen das Treffen mit einem Großaufgebot an modernsten Waffen.

Vilnius – Die Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten kommen am Dienstag und Mittwoch in der litauischen Hauptstadt Vilnius zusammen – rund 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt und nur 160 Kilometer vor der russischen Enklave Kaliningrad. Die Allianz fährt zum Schutz des Gipfels wortwörtlich schwere Geschütze auf, darunter Truppen, Kampfjets, modernste Luftabwehrsysteme, Artillerie und Polizei. Das dient der Sicherheit, demonstriert mitten im Ukraine-Krieg aber auch Geschlossenheit und Stärke gegenüber Moskau.

Nato-Gipfel in Grenznähe zu Belarus und Russland: Diese Bedenken gibt es in Litauen

Die ehemalige Sowjetrepublik Belarus zählt zu Russlands engsten Verbündeten. Die Nato-Staaten Litauen, Polen und Lettland grenzen an das von Präsident Alexander Lukaschenko autokratisch regierte Land und zeigten sich kürzlich besorgt über die dortigen Entwicklungen, wie aus einem Schreiben der Staatspräsidenten der drei Länder an die Nato hervorging. Hintergrund ihrer Sorgen ist die von Russland angekündigte Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus sowie der mögliche Rückzug der Wagner-Söldner in das Nachbarland. Trotz des nach der gescheiterten Rebellion ausgehandelten Deals mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin haben sich bislang jedoch wohl weder der Söldnerchef Jewgeni Prigoschin, noch die Truppen dort niedergelassen.

Polen ließ seinen Befürchtungen Taten folgen und begann bereits mit der Verlegung von mehr als 1000 zusätzlichen Soldaten und fast 200 Militärfahrzeugen in seine östliche Grenzregion, wie am Samstag bekannt wurde. Damit wolle man seine Bereitschaft demonstrieren, auf „Destabilisierungsversuche“ an den Grenzen zu reagieren, hatte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak dazu mitgeteilt. Litauen verdreifachte indes sein Aufgebot an Grenzschutzbeamten an der belarussischen sowie der russischen Grenze für den Sommer. „Wir bereiten uns auf verschiedene Provokationen vor“, sagte Grenzschutzchef Rustamas Liubajevas zur Nachrichtenagentur Reuters. Man befürchte eine Welle von Migranten, Grenzverletzungen oder Militärfahrzeuge, die ohne Erklärung an der Grenze auftauchen.

Diese Waffen und Luftabwehrsysteme haben die Nato-Partner für den Gipfel im Gepäck

Litauen gibt wie auch die anderen baltischen Staaten Estland und Lettland mehr als zwei Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Dennoch reichen diese finanziellen Mittel nicht aus, um in modernste Luftabwehr oder Kampfflugzeuge zu investieren. Deshalb bringen die Partner des transatlantischen Verteidigungsbündnisses ihre eigenen Waffen zum Gipfel mit. Deutschland hat laut Reuters beispielsweise zwölf Patriot-Raketenwerfer im Gepäck, mit denen sich ballistische Geschosse sowie Marschflugkörper abfangen lassen.

Spanien trägt ein Nasams-Luftabwehrsystem bei, Frankreich kommt mit Caesar-Panzerhaubitzen. Drohnenabwehrsysteme stellen Großbritannien und Frankreich bereit, wobei Frankreich neben Finnland und Dänemark zudem auch Militärjets in Litauen stationiert. Insgesamt sind etwa 1000 zusätzliche Soldaten aus Nato-Staaten im Einsatz. Auch ein chemischer, biologischer oder nuklearer Angriff sowie eine „schmutzige Bombe“ ließen sich mit der mitgebrachten Ausrüstung abwehren, hieß es.

Litauen will auch nach Ende des Gipfels permanente Nato-Luftverteidigung über seinem Staatsgebiet

Das Verteidigungsbündnis Nato steht aktuell so stark da wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Bereits vor dem Gipfel in Litauen hatten sich die Partner verständigt, künftig mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben – wie es die baltischen Staaten schon lange vormachen. Die Geschlossenheit der Mitglieder ist seit Putins Aggression noch gewachsen. Hinsichtlich des Großaufgebots an Verteidigung für den Gipfel hieß es laut dpa aus Militärkreisen, dass es keine Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff gebe. Mit den in Stellung gebrachten Fähigkeiten könne man Bedrohungen früh identifizieren und „mögliche Missverständnisse“ vermeiden.

Wenn es nach dem litauischen Regierungschef Gitanas Nauseda ginge, würde die Nato auch nach dem Ende des Gipfels eine permanente Verteidigung des Luftraums über Litauen aufrechterhalten. „Wir denken darüber nach, was nach dem Ende des Gipfels passiert, und wir werden mit den Verbündeten zusammenarbeiten, um eine rotierende Truppe für eine ständige Luftverteidigung zu schaffen“, sagte Nauseda laut Reuters. Erst kürzlich war die Ostflanke verstärkt worden: Das deutsche Verteidigungsministerium hatte Ende Juni angekündigt, künftig 4000 Bundeswehr-Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren zu wollen. (Bettina Menzel)