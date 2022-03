Ukraine-Krise: Blinken wirft Russland Kriegsverbrechen vor - offenbar keine Annäherung bei Gesprächen

Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich in Video unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen

Von: Bedrettin Bölükbasi, Michelle Brey, Stephanie Munk

Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Die Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland laufen weiter.

Russlands Präsident Putin zeigte sich in einer Videobotschaft unerbittlich und wettert gegen Oligarchen, die das Land verlassen. (Update vom 17. März, 9.45 Uhr).

Russland strebt im Ukraine-Krieg* nach einem Generationenvertrag. Lawrow äußerte sich kritisch zu einem Treffen zwischen Putin und Selenskyj (Update vom 16. März, 15.30 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund des Ukraine-Konflikts*.

Update vom 18. März, 5 Uhr: Japan friert wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Guthaben weiterer russischer Personen und Organisationen ein. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf die Regierung berichtete, betrifft dies unter anderem den Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU sowie den Waffenlieferanten Rosoboronexport. Damit hat Japan inzwischen gegen 95 russische Personen und Gruppen Sanktionen verhängt. So wurde auch das Vermögen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Notenbank und des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko eingefroren.

Ukraine-Krieg: Blinken sieht „keine Anzeichen“ für Ende - EU und UN verurteilen russische Angriffe

Update vom 17. März, 21.30 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges gedämpft. Er sehe „keine Anzeichen“ dafür, dass der russische Machthaber Wladimir Putin bereit sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden. „Diplomatie braucht das Engagement von beiden Seiten mit Wohlwollen, um zu deeskalieren“, sagte der amerikanische Top-Diplomat im Außenministerium in Washington. Allerdings würden die täglichen russischen Aktionen „total im Kontrast zu jeglichen ernsten diplomatischen Anstrengungen“ mit Blick auf den Ukraine-Krieg stehen, so Blinken.

Update vom 17. März, 21.10 Uhr: Die Europäische Union hat die „schweren Verstöße und Kriegsverbrechen“ Russlands in der Ukraine scharf verurteilt. Gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur seien „schändlich, verwerflich und vollkommen inakzeptabel“ und stellten schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die EU verurteile die fortgesetzten Angriffe der russischen Armee auf die Zivilbevölkerung und zivile Infrastruktur in der Ukraine sowie die wochenlange Belagerung der Hafenstadt Mariupol.

Russland habe nicht das Recht, einseitig ein anderes Land anzugreifen und trage daher die volle Verantwortung „für diese Akte militärischer Aggression und für all die Zerstörung und den Verlust an Menschenleben, die es verursacht“, erklärte der EU-Außenbeauftragte. Die Täter dieser Kriegsverbrechen würden ebenso zur Verantwortung gezogen wie die verantwortlichen Regierungsvertreter und Armeeführer, warnte er.



Update vom 17. März, 20.35 Uhr: Angesichts zahlloser toter Unbeteiligter bei Russlands Angriffskrieg in der Ukraine haben die Vereinten Nationen eine Untersuchung gefordert. „Das Ausmaß der zivilen Opfer und die Zerstörung der zivilen Infrastruktur in der Ukraine können nicht geleugnet werden“, sagte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates am Donnerstag in New York. Dies erfordere eine gründliche Untersuchung und Rechenschaftspflicht.

Ukraine-Krise: Blinken wirft Russland Kriegsverbrechen vor - offenbar keine Annäherung bei Gesprächen

Update vom 17. März, 19.55 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat Russland Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen, dies aber als seine persönliche Meinung bezeichnet. „Gestern hat Präsident (Joe) Biden gesagt, dass seiner Meinung nach in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen worden sind“, sagte Blinken am Donnerstag in Washington. „Ich persönlich stimme dem zu. Das absichtliche Angreifen von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen“, so Blinken. Er fügte hinzu: „Unsere Experten sind dabei, mögliche Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen werden, zu dokumentieren und zu bewerten.“ Die US-Regierung hat die russischen Angriffe bislang nicht offiziell als Kriegsverbrechen eingestuft.

Indes warfen auch Großbritannien, Frankreich, Albanien, Irland und Norwegen dem Kreml Kriegsverbrechen vor, wie The Guardian berichtete. Die britische Außenministerin Liz Truss betonte, nun gebe es „sehr, sehr starke Beweise“ für Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte. Für diese Verbrechen sei der russische Machthaber Putin verantwortlich.

Update vom 17. März, 19.15 Uhr: Mit Blick auf Verhandlungen im Rahmen des Ukraine-Krieges gab ein westlicher Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters an, sowohl Russland als auch die Ukraine würden die Gespräche zwar ernst nehmen, allerdings gebe es weiterhin einen „sehr, sehr großen Unterschied“ zwischen den Positionen. Zuvor berichtete die britische Financial Times, Moskau und Kiew hätten Fortschritte in einem Friedensplan aus 15 Artikeln gemacht. Der Kreml dementierte dies allerdings. „Es gibt richtige Elemente in diesem Bericht, es stimmt jedoch nicht, dass Fortschritte erzielt wurden“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dazu. Sobald es einen Durchbruch gebe, werde man die Öffentlichkeit informieren.

Ukraine-Krieg: Westen ringt weiter um das Ausmaß von Waffenlieferungen

Update vom 17. März, 15.55 Uhr: Der Westen ringt weiter um das Ausmaß von Waffenlieferungen an die Ukraine. Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad hat Mediengerüchte dementiert, wonach die Slowakei plane, ihr S-300 Flugabwehrsystem russischer Bauart der Ukraine zu übergeben. Der Sender CNN hatte am Mittwoch mit der Information für Aufsehen gesorgt, die Slowakei habe sich dazu bereit erklärt, wenn sie einen gleichwertigen Ersatz bekomme. Details sollten Thema bei den Gesprächen von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Bratislava am Nachmittag sein.

Er sei „Verteidigungsminister der Slowakischen Republik und muss vor allem darauf achten, dass die slowakischen Verteidigungsinteressen gesichert sind“, sagte Nad. Anders als beim jüngsten Hickhack um Kampfjetlieferungen an die Ukraine* geht es aber wohl nicht um Sorgen vor einer russischen Antwort: Das S-300 Flugabwehrsystem ist dem Minister zufolge derzeit das einzige, über das die Slowakei zu ihrer eigenen Verteidigung verfüge.

Großbritannien will unterdessen Polen mit dem britischen Luftabwehrsystem Sky Sabre und zusätzlichen 100 Soldaten unterstützen. Das kündigte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace nach einem Treffen mit dem polnischen Amtskollegen Mariusz Blaszczak in Warschau an. Am Mittwoch hatte Wallace am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Nato-Staaten in Brüssel eine Lieferung von Luftabwehrraketen an die Ukraine bestätigt.

Update vom 17. März, 13.20 Uhr: Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hat Russland vorgeworfen, nur zum Schein mit der Ukraine zu verhandeln. Russland verfolge dieselbe Strategie wie bereits in Grosny in Tschetschenien* und im syrischen Aleppo. „Erst bombardieren, dann sogenannte humanitäre Korridore einrichten, um dem Gegner vorzuwerfen, sie nicht zu respektieren, und schließlich verhandeln, nur um den Eindruck zu erwecken, dass verhandelt wird“, sagte Le Drian der Zeitung Le Parisien.

„Russland will weiter die Waffen sprechen lassen“, hob Le Drian hervor. Die Drohung mit Atomwaffen nannte er eine „rhetorische Eskalation“, die für den russischen Präsidenten Wladimir Putin typisch sei. „Dies ist unangemessen und unverantwortlich in der aktuellen Situation“, fügte er hinzu.

Ukraine-Verhandlungen: Russland lehnt Anordnung des Internationalen Gerichtshofs ab

Update vom 17. März, 12.44 Uhr: Am Mittwoch hat das höchste Gericht der Vereinten Nationen entschieden: Russland muss den Ukraine-Krieg stoppen. Nun äußerte sich der Kreml zu dem Urteil. „Wir können keine Rücksicht auf diese Entscheidung nehmen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. „Am Internationalen Gerichtshof gibt es das Konzept des Einvernehmens zwischen den Parteien. Hier kann es keinerlei Einvernehmen geben.“

Die höchsten Richter der Vereinten Nationen gaben mit ihrer Entscheidung einer Klage der Ukraine statt. Russland selbst blieb der Verlesung fern. Das Gericht in Den Haag besitzt keine Mittel, um einen unterlegenen Staat zu zwingen, ein Urteil umzusetzen. Es könnte den UN-Sicherheitsrat anrufen. Dort kann Russland jede Entscheidung per Veto blockieren.

Derweil scheinen „Deep-Fake“-Videos in dem Ukraine-Konflikt eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen. Betroffen sind auch die Präsidenten der beteiligten Länder, Ukraine und Russland*.

Ukraine-Krieg: Abrupter Kurswechsel bei Flug nach China mit Sergej Lawrow

Update vom 17. März, 12.25 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow befand sich offenbar auf dem Weg nach China. Dem Vernehmen nach wurde der Flug mit dem 71-Jährigen an Bord jedoch einem abrupten Kurswechsel unterzogen. So tun sich zwei wesentliche Fragen auf: Aus welchem Grund erfolgte der Abbruch - und was war das Ziel der geplanten Reise* ins Reich der Mitte?

Update vom 17. März, 11.10 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat den europäischen Staaten eine Mitverantwortung für den Ukraine-Krieg gegeben. Europa sei nach der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 nicht hart genug gegen Kremlchef Wladimir Putin vorgegangen, sagte Johnson in der Nacht zum Donnerstag der BBC. „Die europäischen Staaten haben ihn wieder so behandelt, als wäre er Teil der Gemeinschaft. Die Ukraine bezahlt jetzt den Preis dafür.“ Europa habe die Bedrohung nicht verstanden, die durch die Krim-Annexion entstanden sei, sagte Johnson.

Johnson zeigte sich überzeugt, dass Russland den Krieg nicht gewinnen könne. Putin werde „nicht in der Lage sein, die Ukraine zu zerschlagen und zu erobern, weil die Ukrainer grundsätzlich bewiesen haben, dass sie einen unbezwingbaren Geist haben“, sagte der Premier. „Er muss sich zurückziehen. Er muss diese Sache beenden. Er muss seine Panzer und seine Militärtechnik zurückziehen“, forderte Johnson. Es müsse eine Lösung geben, die den Willen des ukrainischen Volkes respektiert.

Ukraine-Verhandlungen: Putin zeigt sich in Video unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen

Update vom 17. März, 9.45 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in einer vom russischen Fernsehen übertragenen Kabinettssitzung am Mittwoch* unerbittlich wie eh und je präsentiert und die Aussicht auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg zerschlagen. Den Krieg in der Ukraine nannte er laut einer Übersetzung der Bild erneut eine „Sonderoperation zur Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine“, diese würde sich „erfolgreich entwickeln“.

Hoffnungen auf einen Kompromiss der beiden Länder schoss er in den Wind: Die Operation „werde bis zum Ende durchgeführt“, sagte Putin. „Das derzeitige Format ist das einzig mögliche.“ Das Ziel sei, „einen Schlussstrich unter die globale Dominanz des Westens ziehen.“

Aktuelle News: Putin macht der Ukraine neue, schwere Vorwürfe

Der Ukraine machte der russische Präsident neue, abenteuerliche Vorwürfe. Das Land würde mithilfe der USA „Experimente mit der afrikanischen Schweinepest, Cholera und dem Coronavirus“ durchführen und plane, biologische Waffen herzustellen. Russland solle „zerschlagen“ und abgeschafft werden, man wolle es in ein „schwaches, abhängiges Land“ verwandeln. Zuletzt drohte Putin: „Russland wird sich niemals in einem so erbärmlichen und gedemütigten Zustand befinden“.

Putin griff in seiner Botschaft laut Bild nicht nur den gesamten Westen, sondern auch russische Oligarchen an, die im Westen leben. Sie seien „geistig“ dort, „nicht bei unserem Volk, nicht bei Russland.“ Stattdessen würden sie in Villen in Miami oder anderswo leben „und auf Gänseleberpastete, Austern oder sogenannte ‚geschlechtliche Freiheiten‘ nicht verzichten können“, sagte Putin zynisch. Dem russischen Volk kündigte er an, die Sozialleistungen und Renten um knapp sechs Prozent anzuheben.

Zuletzt hatte sich der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak optimistisch gezeigt, dass eine Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine möglich sei, es würden bereits konkrete Dokumente ausgearbeitet (siehe Update vom 16. März, 16.04 Uhr). Der ukrainische Berater Alexander Rodnyansky hatte dagegen von einem „Täuschungsmanöver“ Putins gesprochen. Er wolle Zeit gewinnen, um weitere Soldaten in die Ukraine zu schicken und eine neue Offensive zu starten (siehe Update vom 17. März, 5.55 Uhr).

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht während einer Video-Konferenz. © Russian Presidential Press Service/AP/dpa

Aktuelle News zu Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj-Berater dämpft Friedens-Hoffnung

Update vom 17. März, 5.55 Uhr: Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat vor Hoffnungen auf eine baldige Friedenslösung im Krieg mit Russland gewarnt. Wenn die russische Führung nun sage, sie sei an einer friedlichen Lösung interessiert, sei dies ein Täuschungsmanöver, sagte Alexander Rodnyansky am Mittwochabend in der ARD-Sendung „maischberger. die woche“. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor gesagt, die Bundesregierung tue alles, damit die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland eine Chance hätten.

Für erfolgreiche Friedensverhandlungen sei ein direktes Gespräch zwischen Selenskyj und Putin nötig. Der russische Präsident hatte diese Option bislang ausgeschlagen. (Archivfoto) © Mikhail Klimentyev/AP/dpa

Russland habe das Ziel, Zeit zu kaufen und auch bei den Menschen in Europa Hoffnung zu schüren, dass es einen Frieden geben könne, sagte Rodnyansky. In dieser Zeit wolle Russland neue Truppen heranziehen und dann wieder eine Offensive starten. „Das ist eine typische Täuschung, sehr genau durchdacht.“ Die russische Staatsführung wisse, dass auch viele Menschen in Deutschland auf Frieden hoffen würden. „Dieses Regime versteht nur Stärke“, betonte der Berater Selenskyjs aber .„Natürlich glauben wir alle in der Ukraine, dass wir diesen Krieg gewinnen können“, sagte Rodnyansky weiter. Es sei nur die Frage, wie lange es dauere - und „wie viele Menschen noch sterben werden, bis wir ihn gewinnen“. Nötig sei weitere Unterstützung.

Ukraine-Verhandlungen-News: Biden mit 800-Millionen-Dollar-Hilfspaket

Update vom 16. März, 18.17 Uhr: In einer offiziellen Rede im Weißen Haus verspricht US-Präsident Joe Biden* die Ukraine im Krieg gegen Russland weiterhin zu unterstützen. Er unterzeichnet ein Gesetz, welches finanzielle Hilfsmittel von 800 Millionen Dollar (etwa 730 Millionen Euro) zusagt. Biden sagt: „Wir werden den Ukrainern die Waffen geben, die sie brauchen, um sich zu verteidigen.“ Um welche Waffen es sich dabei konkret handelt, ist bisher noch nicht bekannt, jedoch sollen unter anderem Gewehre, Drohnen und Luftabwehrsysteme geliefert werden. Mit weiteren Mitteln möchte Biden vor allem auch humanitäre Hilfe, sowohl in der Ukraine als auch in den angrenzenden Nachbarländern, leisten, heißt es in us-amerikanischen News.

An Kreml-Chef Wladimir Putin gerichtet, betont Biden, dass er sich vom „Schlachtfeld zurückziehen“ soll, und an den Verhandlungstisch kommen solle. Er wirft Putin „Gräueltaten“ vor und bezieht sich dabei auf Berichte, wonach russische Truppen in einem Krankenhaus in der Hafenstadt Mariupol Ärzte als Geiseln genommen hätten.

Russland-Ukraine-Krieg: Papst spricht mit russisch-orthodoxem Patriarch

Update vom 16. März, 17.54 Uhr: Papst Franziskus hat sich per Telefon mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. über die „aktuelle Krise“ und über „Maßnahmen der russisch-orthodoxen und der römisch-katholischen Kirche zur Überwindung ihrer Folgen“, heißt es von dem Moskauer Patriarchen. Dabei sei es vor allem um humanitäre Aspekte gegangen. Beide hofften, Kyrill I. zufolge, „dass so bald wie möglich ein gerechter Frieden erreicht werden kann“. Den aktuellen Verhandlungsprozessen würden sie große Bedeutung zumessen.

In einer Botschaft wendet sich der Patriarch direkt an die Gläubigen seiner Kirche, distanziert sich jedoch mit keinem Wort von Kreml-Chef Putin und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Update vom 16. März, 16.54 Uhr: Der Internationale Gerichtshof hat angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Am Mittwoch gab das höchste Gericht der Vereinten Nationen einer Klage der Ukraine gegen Russland statt.

Ukraine-Krieg: Nato-Generalsekretär Stoltenberg mit eindringlichem Appell Richtung Putin

Update vom 16. März, 16.45 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Mittwoch mit Hinblick auf den Ukraine-Krieg eine Pressekonferenz gegeben. „Präsident Putin muss diesen Krieg jetzt einstellen - und zwar sofort!“, forderte er und fuhr fort, „Und dann den Weg der Diplomatie wieder einschlagen.“ Die Verteidigungsminister hätten bekräftigt, dass die Ukraine weiterhin „in bedeutsamer Weise“ unterstützt werde - mit Geräten, finanziellen Mitteln als auch humanitärer Hilfe. „Die Nato reagiert auf diese Krise. Wir werden uns zu einem außerordentlichen Nato-Gipfel treffen“, kündigte Stoltenberg an. Hier würde eine „unmittelbare Reaktion“, aber auch „die Änderungen, die wir für die Strategie in der Sicherheit der Nato-Verbündeten vornehmen müssen“, eine Rolle spielen.

„Moskau darf nicht im Zweifel sein. Die Nato wird keinerlei Angriff auf die Souveränität beziehungsweise die territoriale Unversehrtheit eines der Nato-Mitglieder tolerieren“, betonte Stoltenberg. Die Verteidigungspläne seien aktiviert, die Einsatzbereitschaft sei erhöht. Von beiden Seiten des Atlantiks seien Truppen an die Ostflanke verlegt worden. 100.000 US-Soldaten und rund 40.000 Soldaten direkt unter Nato-Kommando seien in erhöhter Einsatzbereitschaft in den östlichen Ländern der Nato. Darüber hinaus seien Marine und Luftwaffe sowie Verteidigungskapazitäten mobilisiert und stabilisiert worden.

„Wir stehen vor einer neuen Realität für unsere Sicherheitsarchitektur“, fuhr Stoltenberg fort. Die kollektive Sicherheit müsse daher auf neue Füße gestellt werden, „und auf lange Sicht gewährleistet werden“. Die Neuaufstellung bedeute mehr Kräfte im östlichen Teil des Bündnisgebietes mit mehr Truppen und mehr Geräten. „Wir müssen öfter Manöver abhalten und das auch mit größeren Truppen“, so Stoltenberg. In die Verteidigung müsse zudem mehr investiert werden. Hier nannte Stoltenberg zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes der Nato-Mitgliedstaaten.

Ukraine: Wohl 15-Punkte-Plan für Selenskyj-Putin-Gespräche - brisante Nato-Idee für Osteuropa durchgesickert

Update vom 16. März, 16.04 Uhr: Offenbar werden im Rahmen der Ukraine-Russland-Verhandlungen bereits Dokumente für direkte Verhandlungen zwischen den beiden Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin ausgearbeitet, so zitiert die russische Staatsagentur Ria Nowosti den ukrainischen Präsidentenberater Mychajlo Podoljak aus einem Interview mit dem US-Sender PBS. Podoljak bezeichnet direkte Gespräche als „einzigen Weg, diesen Krieg zu beenden“. An Dokumenten, die beide Staatschefs dann vereinbaren und unterzeichnen könnten, würde nun gearbeitet. Podoljak gibt sich in dem Interview zuversichtlich: „Das könnte schon bald passieren.“

Nach Informationen der amerikanischen Financial Times soll es einen 15-Punkte-Plan geben, an dessen erster Stelle die von Russland geforderte Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine stehen solle.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: US-Sicherheitsberater warnt Moskau

Update vom 16. März, 15.53 Uhr: Jake Sullivan, Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, warnt Russland nach Verhandlungen mit dem russischen Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew. Setze Russland chemische oder biologische Waffen in der Ukraine ein, würde dies für Moskau „Folgen“ haben, so Sullivan. Einer Mitteilung des Weißen Hauses zufolge, sagt Sullivan außerdem, dass falls Russland „ernsthaft“ Interesse an einer diplomatischen Lösung habe, sollte es aufhören, „ukrainische Städte und Dörfer zu bombardieren“.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Lawrow äußert sich skeptisch zu Präsidenten-Treffen

Update vom 16. März, 15.30 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich skeptisch zu Aussichten für ein Treffen von Kremlchef Wladimir Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußert. Ein solches Gespräch dürfe kein Selbstzweck sein. Das sagte Lawrow am Mittwoch in Moskau nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu. Es sei nur möglich, wenn es darum gehe, konkrete Vereinbarungen zwischen Russland und der Ukraine zu besiegeln. Selenskyj hat mehrmals ein Treffen mit Putin angeboten. Cavusoglu betonte die Bereitschaft der Türkei, einen solchen Gipfel zu organisieren. Er betonte, dass Ankara gute Beziehungen zu Kiew und Moskau unterhalte. Am Donnerstag will sich Cavusoglu in der Ukraine mit seinem Kollegen Dmytro Kuleba treffen.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Nato-Generalsekretär Stoltenberg legt brisante Vorschläge zur Ostflanke vor

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den Bündnisstaaten brisante Vorschläge zur dauerhaften Verstärkung der Ostflanke unterbreitet. Wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, würden zum Verteidigungsminister-Treffen an diesem Mittwoch vorgelegte Pläne aus russischer Sicht vermutlich gegen die Nato-Russland-Grundakte verstoßen. Über sie hat sich die Nato unter anderem verpflichtet, auf die dauerhafte Stationierung „substanzieller Kampftruppen“ im östlichen Bündnisgebiet zu verzichten.

Details zu den als geheim eingestuften Vorschlägen wurden zunächst nicht genannt. Diplomaten betonten allerdings, dass Russland nicht erwarten könne, dass sich die Nato nach dem russischen Angriff gegen die Ukraine noch an alle Vereinbarungen der Nato-Russland-Grundakte halte. Diese seien vor dem Hintergrund eines ganz anderen europäischen Sicherheitsumfelds getroffen worden. Dies gehe auch klar aus der Grundakte hervor.

Russland-Ukraine-Krieg: Selenskyj hält emotionale Rede vor US-Kongress

Update vom 16. März, 14.17 Uhr: In einer Videoansprache hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch vor beiden Kammern des US-Kongresses gesprochen. Er appellierte erneut mit Nachdruck, eine Flugverbotszone einzurichten. Russland habe den Himmel über der Ukraine in eine Quelle des Schreckens und des Todes verwandelt, sagte Selenskyj zu den US-Senatoren und Kongressabgeordneten. Die Flugverbotszone sei notwendig, damit Russland die ukrainischen Städte nicht mehr „terrorisieren“ könne, forderte er. Solchen Terror habe es in Europa seit 80 Jahren nicht mehr gegeben, betonte er.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Mittwoch vor dem US-Kongress und forderte im Ukraine-Krieg eine Flugverbotszone. © J. Scott Applewhite/dpa

Unter anderem erinnerte er die Amerikaner bei seinem Hilfsappell an ihre eigenen Kämpfe gegen Angreifer. „Erinnern Sie sich an Pearl Harbor“, sagte er mit Blick auf den japanischen Angriff 1941. „Erinnern Sie sich an den 11. September“, fügte er mit Blick auf die Terroranschläge von New York und Washington hinzu. „Wir brauchen Sie jetzt.“ Bei der Verteidigung der Ukraine gehe es um mehr als nur um das Land, betonte der Präsident. „Russland hat nicht nur uns angegriffen, nicht nur unser Land, nicht nur unsere Städte, es hat eine brutale Offensive gegen unsere Werte gestartet.“

Eine Flugverbotszone würde es der russischen Luftwaffe erschweren, Ziele in der Ukraine anzugreifen. Die Durchsetzung einer Flugverbotszone durch die USA oder das Verteidigungsbündnis Nato gilt derzeit allerdings als ausgeschlossen.

Ukraine-Verhandlungen: Drei EU-Regierungschefs nach Selenskyj-Besuch wieder zurück in Polen

Update vom 16. März, 14 Uhr: Nach ihrer überraschenden Reise nach Kiew haben die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien die Ukraine wieder verlassen. Die Ministerpräsidenten der drei EU-Länder und ihre Delegationen hätten am Mittwochvormittag „ohne Zwischenfall“ wieder polnisches Staatsgebiet erreicht. Das teilte ein Regierungssprecher in Warschau mit. In Kiew hatten sie mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal gesprochen.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie am Mittwoch eine große Auto-Kolonne den polnischen Bahnhof von Przemysl nahe der Grenze zur Ukraine verlässt, an dem die Politiker mit dem Zug aus Kiew angekommen waren. Die drei Regierungschefs waren am Dienstag überraschend mit dem Zug nach Kiew gereist. Sie wollten damit nach polnischen Angaben „die unmissverständliche Unterstützung der gesamten Europäischen Union für die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine“ bekräftigen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj lehnt Österreich-Lösung von Russland umgehend ab

Update vom 16. März, 12.45 Uhr: Der Kreml hält im Ukraine-Konflikt eine Neutralität des Nachbarlandes nach dem Vorbild Schwedens und Österreichs für möglich. „Das ist die derzeit diskutierte Option“, sagte am Mittwoch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Zuvor hatte sich auch Lawrow über die Neutralität der Ukraine als Teil der Verhandlungen geäußert (siehe Erstmeldung). Dieses Neutralitäts-Modell könne „ein Kompromiss“ sein, so Peskow.

Selenskyjs Berater Mychailo Podoljak wies eine Neutralität nach schwedischem oder österreichischem Modell jedoch umgehend zurück und forderte „absolute Sicherheitsgarantien“. „Die Ukraine befindet sich gerade in einem direkten Kriegszustand mit Russland“, erklärte er. Daher könne es nur ein „ukrainisches“ Modell sein, dessen Unterzeichner sich verpflichten, im Falle einer Aggression auf Seiten der Ukraine zu intervenieren.

Lawrow sieht plötzlich Chance bei Ukraine-Verhandlungen: „Formulierung kurz vor der Einigung“

Erstmeldung vom 16. März: Kiew/München - Massive Zerstörung, die Flucht von Millionen Menschen und etliche Tote hat der Einmarsch von Waldimir Putins russischen Truppen in der Ukraine zur Folge. Am Mittwoch nannte das ukrainische Ministerium entsetzliche Zahlen zu getöteten Kindern. Die Ukraine-Russland-Verhandlungen zwischen Kiew um Präsident Wolodymyr Selenskyj und Moskau gehen indes weiter.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Lawrow äußert sich zu Verhandlungen - Russland sieht Möglichkeit für „Kompromiss“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht Chancen auf einen Kompromiss bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew. Aus offensichtlichen Gründen seien die Gespräche nicht einfach. „Dennoch besteht eine gewisse Hoffnung, einen Kompromiss zu erzielen“, sagte Lawrow am Mittwoch gegenüber dem Sender der russischen Zeitung RBK. So gebe es bereits konkrete Formulierungen, „die meiner Meinung nach kurz vor der Einigung stehen“. Lawrow zufolge geht es dabei darum, dass sich die Ukraine für neutral erklären soll. Dieser Punkt werde nun „ernsthaft diskutiert, natürlich in Verbindung mit Sicherheitsgarantien“, so Lawrow weiter. Der Kreml halte einen „Kompromiss“ zur Neutralität der Ukraine für möglich, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Ein solcher neutraler Status der Ukraine würde bedeuten, dass das Land auf einen Beitritt zur Nato verzichtet. Selenskyj hatte am Dienstag bereits gesagt, dass sein Land „anerkennen“ müsse, dem westlichen Militärbündnis nicht beitreten zu können. Die Frage eines Nato-Beitritts der Ukraine ist einer der Gründe, den Russland für seinen Angriff auf das Nachbarland anführt. Moskau sieht das westliche Militärbündnis als existenzielle Bedrohung an.

Am Mittwoch (16. März) wollten Vertreter beider Länder ihre Gespräche im Online-Format fortsetzen. Nach der Runde vom Dienstag hatte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak von sehr schwierigen und zähen Verhandlungen gesprochen. Es gebe fundamentale Gegensätze, aber auch Raum für Kompromisse.

Ukraine-Krieg: Russland strebt in Verhandlungen nach Generationenvertrag

Wie der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski der Agentur Interfax zufolge sagte, gingen die Verhandlungsgespräche nur langsam voran. Die Hauptaufgabe bestehe darin, „unter der großen Zahl komplexer Themen diejenigen auszumachen, auf die man sich einigen kann, (...) Schritt für Schritt, sich dem Ergebnis nähern“. Russland strebe einen Generationenvertrag an, sagte Medinski. „Wir brauchen eine friedliche, freie, unabhängige Ukraine*, neutral - kein Mitglied von Militärblöcken, kein Mitglied der Nato, (...) einen Nachbarn, mit dem wir gemeinsame Beziehungen entwickeln können.“

Diese Vereinbarung müsse über Generationen halten, „damit auch unsere Kinder in einer Welt leben, deren Fundament durch diesen vertraglichen Prozess gelegt wird“. Medinski zitierte angebliche Kiewer Vorschläge, wonach die Ukraine wie Schweden militärisch neutral sein könnte, aber mit eigener Armee. Die Regierung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew* weist Moskaus Vorwürfe, sie stelle eine Gefahr für Russland dar, entschieden zurück. Für ukrainische Verbrechen an der russischen Minderheit im Land gibt es keine Belege.

Ukraine-Krieg: Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien bei Selenskyj in Kiew

Zuletzt hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend (15. März) drei europäische Regierungschefs in Kiew getroffen. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki reiste mit seinen Kollegen Petr Fiala (Tschechien) und Janez Jansa (Slowenien) in die ukrainische Hauptstadt. Am späten Dienstagabend forderte Polen eine Nato-„Friedensmission".