Ukraine-Krieg: USA wittern Taktik-Wechsel bei Putin - Kiews Geheimdienst warnt vor Korea-Schicksal

Weiterhin keine Einigung bei den Ukraine-Russland-Verhandlungen: Biden provoziert Putin. Macron geht dazu auf Distanz. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt: Die USA vermuten, dass Russland seine Taktik im Ukraine-Krieg ändern wird (Update vom 27. März, 17.08 Uhr). Der ukrainische Geheimdienst fürchtet eine Teilung des Landes (Update vom 27. März, 17.55 Uhr).

: Die USA vermuten, dass Russland seine Taktik im Ukraine-Krieg ändern wird (Update vom 27. März, 17.08 Uhr). Der ukrainische Geheimdienst fürchtet eine Teilung des Landes (Update vom 27. März, 17.55 Uhr). Der ukrainische Geheimdienst fürchtet eine Aufteilung des Landes - wie in Korea (Update vom 27. März, 17.55 Uhr).

Die USA sehen Anzeichen für einen Taktikwechsel Putins (siehe Update vom 27. März, 17.08 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 27. März, 21.10 Uhr: In den Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine will die Regierung in Kiew die Frage der von Russland geforderten Neutralität des Landes „gründlich“ prüfen. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag in einem Interview mit mehreren unabhängigen russischen Medien. „Dieser Punkt der Verhandlungen ist für mich verständlich und er wird diskutiert, er wird gründlich geprüft.“

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Russland will Veröffentlichung von Slenskyj-Interview verhindern

Update vom 27. März, 20.30 Uhr: Russlands Medienaufsicht Roskomnadsor will die Veröffentlichung eines Interviews mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verhindern*. „Roskomnadsor benachrichtigt russische Medien über die Notwendigkeit, von der Veröffentlichung des Interviews abzusehen“, teilte die Behörde am Sonntag in Moskau mit. Roskomnadsor kündigte zudem eine Überprüfung aller Medien an, die das Selenskyj-Interview führten, um „das Ausmaß der Verantwortung und Reaktionsmaßnahmen“ zu bestimmen. Russlands Generalstaatsanwaltschaft kündigte eine „rechtliche Bewertung des Inhalts der veröffentlichten Äußerungen“ an.

Unter den russischen Journalisten, die kürzlich mit Selenskyj per Videoschalte sprachen, war unter anderem ein Reporter der bekannten Moskauer Tageszeitung „Kommersant“, sowie einige Oppositionelle und in Russland bereits verbotene Medien. Das Portal Meduza veröffentlichte das rund anderthalbstündige Interview trotz der Warnung der Medienaufsicht am Sonntagabend auf seiner Seite, die über alternative Internetverbindungen und aus dem Ausland weiter zu erreichen ist.

Angriffskrieg in der Ukraine: Botschafterin bezeichnet Russland als „Terrorstaat“

Update vom 27. März, 19.43 Uhr: Die ukrainische Botschafterin in den USA hat Russland wegen des Angriffskrieges auf ihr Land als „Terrorstaat“ bezeichnet. „Es ist uns klar, dass Russland ein Terrorstaat ist, der von einem Kriegsverbrecher angeführt wird“, sagte Oksana Markarowa am Sonntag im US-Sender CNN. Der russische Präsident Putin müsse von internationalen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden. „Wladimir Putin und alle anderen Russen, die dafür verantwortlich sind, werden für diese Kriegsverbrechen ins Gefängnis kommen müssen.“ Die Botschafterin bat „alle zivilisierten Länder“, die Ukrainer mit den notwendigen Mitteln auszustatten, um ihr Land und Europa zu verteidigen und um Putin zu stoppen.

Ukraine-Krieg: Geheimdienst fürchtet Teilung der Ukraine nach Korea-Beispiel

Update vom 27. März, 17.55 Uhr: Zwei Tage, nachdem die russische Armee verkündet hatte, sich künftig auf die „Befreiung“ der Donbass-Region im Osten der Ukraine konzentrieren zu wollen, fürchtet der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes eine Teilung des Landes ähnlich wie bei Nord- und Südkorea. Russland sei mit seinem Versuch „gescheitert, Kiew einzunehmen und die ukrainische Regierung zu stürzen“, schrieb Kyrylo Budanow am Sonntag auf Facebook. Kreml-Chef Wladimir Putin ändere die Strategie, eine Teilung der Ukraine könnte eines seiner Ziele sein.

„Es gib Gründe anzunehmen, dass er eine Trennungslinie schaffen will zwischen den besetzten und den nicht besetzten Gebieten unseres Landes - ein Versuch, Süd- und Nordkorea in der Ukraine zu schaffen“, erklärte der Chef des Militärgeheimdienstes GUR mit Blick auf Putin.

Update vom 27. März, 17.19 Uhr: Am Montag (28. März) soll es eine erneute Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine geben. Das teilte der der ukrainische Unterhändler David Arachamia am Sonntag im Online-Netzwerk Facebook mit. Die Verhandlungen sollen in der Türkei stattfinden. Bisher konnte zwischen den Konfliktparteien keine Einigung erreicht werden.

Krieg gegen die Ukraine: USA vermuten Taktikänderung Russlands

Update vom 27. März, 17.08 Uhr: Russland plant nach Angaben der USA, seine Taktik im Krieg gegen die Ukraine zu wechseln. Wie die Nato-Gesandte der Vereinigten Staaten, Julianne Smith, gegenüber CNN erklärte, gibt es zwar bislang noch keine Beweise für diese These. Doch des verfehlten mutmaßlichen Putin-Ziels, Kiew in wenigen Tagen einzunehmen, geht Smith nach eigenen Angaben davon aus, dass Russland eine Neubewertung der Lage vornimmt. Dass der Kreml seine Bemühungen künftig auf die Donbass-Region beschränken werde, schloss die US-Gesandte allerdings aus.

Update vom 27. März, 15.20 Uhr: Die letzte Zugverbindung aus Russland in die EU wird nun gekappt. Wie das finnische Bahnunternehmen VR bereits am Freitag mitteilte, fährt an diesem Sonntag der letzte Allegro-Schnellzug von Helsinki nach Sankt Petersburg. Umgekehrt fahren noch zwei Züge. Ab Montag, 28.3, wird die Strecke gemäß der EU-Sanktionen vollständig ausgesetzt. Nachdem der Luftraum gesperrt wurde, galt die Strecke zuletzt als wichtigste, größere, öffentliche Verbindung zwischen Europa und Russland.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Macron distanziert sich von Bidens Putin-Worten

Erstmeldung vom 27. März, 13.48 Uhr: Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden ist gerade, was Worte gegenüber Russlands Präsidenten Wladimir Putin angeht, nicht zimperlich. Er nannte ihn zuletzt einen „Schlächter" und „Kriegsverbrecher".

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron distanzierte sich nun von der Wortwahl des US-Präsidenten. Er würde den Begriff „Schlächter" nicht verwenden, sagte Macron am Sonntag (27. März). Es gelte, „eine Eskalation der Worte wie der Handlungen" im Ukraine-Krieg zu verhindern.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Biden empört Kreml - Weißes Haus liefert Erklärung

Biden hatte Putin bei seinem Besuch in Polen am Samstag angesichts des Leids der ukrainischen Zivilbevölkerung als „Schlächter“ bezeichnet und auch gesagt, dieser könne nicht an der Macht bleiben. Das sorgte für Verwirrung. Daraufhin hatte das Weiße Haus erklärt, Biden strebe keinen „Regimewechsel“ in Moskau an. Der US-Präsident habe vielmehr sagen wollen, „dass es Putin nicht erlaubt werden kann, Macht über seine Nachbarn oder die Region auszuüben“.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Blinken betont Bedeutung der Biden-Worte an Putin

Der Kreml zeigte sich empört über die Äußerung. Der prominente russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow sagte, Biden mache mit „erschreckender Regelmäßigkeit“ Äußerungen und Fehler, die schlimmer seien als Verbrechen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, Biden entscheide nicht, wer in Russland Präsident sei.

US-Außenminister Antony Blinken wiederum betonte am Sonntag, die Vereinigten Staaten strebten keinen Machtwechsel in Russland an. Bei einer Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Jair Lapid sagte Blinken in Jerusalem, es gehe vielmehr darum, dass Kremlchef Putin „nicht dazu ermächtigt werden kann, Krieg gegen die Ukraine oder jedes andere Land zu führen“.

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Macron spricht bald wieder mit Putin

Macron sagte am Sonntag außerdem, er werde „morgen oder übermorgen" mit Putin sprechen, um eine Evakuierungsaktion für die Menschen in der von russischen Truppen eingekesselten Hafenstadt Mariupol organisieren zu können. Dies müsse nun sehr schnell erfolgen.