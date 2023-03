Gegen den Willen Ungarns: Stoltenberg plant Nato-Ukraine-Treffen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht zu Journalisten. © Christine Olsson/TT News Agency/AP

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will für den April ein Nato-Ukraine-Treffen einberufen. Ungarn stellte sich zuvor gegen das Vorhaben. Droht neuer Streit?

Brüssel - Die Nachricht wird in Ungarn keine Begeisterung hervorgerufen haben: Die Nato will erstmals seit 2017 wieder eine Sitzung der Nato-Ukraine-Kommission auf Ministerebene einberufen. Das verkündete der Generalsekretär der Militärallianz, Jens Stoltenberg, in Brüssel. Das Treffen soll nach Angaben des Norwegers im April am Rande eines regulären Nato-Außenministertreffens stattfinden. Dafür riskiert Stoltenberg sogar Streit mit Ungarn.

Nach dem bislang letzten Treffen der Nato-Ukraine-Kommission auf Spitzenebene im Juli 2017 hatte Ungarn intern erklärt, es würde Treffen auf höherer Ebene bis auf Weiteres blockieren. Der Grund war damals vor allem ein neues ukrainisches Bildungsgesetz, das den Schulunterricht in den Sprachen der Minderheiten nur noch in eingeschränkter Form zulässt. Denn davon ist insbesondere die russische und die ungarische Minderheit in der Ukraine betroffen.

Stoltenberg sagte nun, er respektiere Punkte, die Ungarn bezüglich des Minderheitenschutzes in der Ukraine vorgebracht habe und versuche immer Einigkeit herzustellen. Wenn es keine Einigkeit gebe, habe er aber letztlich das Vorrecht, solche Sitzungen einzuberufen – und davon mache er Gebrauch. Die Nato-Ukraine-Kommission sei eine Plattform, um Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren.

Nato-Ukraine-Treffen: Ungarn könnte Zusammenarbeit weiter blockieren

Im Juli ist ein Nato-Gipfel in Litauens Hauptstadt Vilnius geplant. Möglich ist, dass es dort dann am Rande des Gipfels auch zu einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommt. „Ich habe klar gemacht, dass ich Selenskyj zum Gipfel einladen werde“, so der Nato-Generalsekretär.

Ob sich Ungarn an dem Treffen der Nato-Ukraine-Kommission im April beteiligen wird, blieb zunächst unklar - ebenso, warum sich Stoltenberg erst jetzt dazu entschlossen hat, gegen den Willen Ungarns eine Sitzung auf Spitzenebene zu organisieren. Fest steht aber, dass die Regierung in Budapest weiterhin einen Ausbau der Zusammenarbeit blockieren könnte, weil in der Nato alle Entscheidungen konsensbasiert getroffen werden. Dies bedeutet, dass Beschlüsse nur dann getroffen werden können, wenn niemand widerspricht. Ungarn blockierte zuletzt auch den Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens. Ungarns Außenminister warnte mit Blick auf die geplante Nato-Erweiterung und Russland am Dienstag auf Facebook vor „einem weiteren Weltkrieg“.

Stoltenberg warnt China: Keine Waffenlieferungen an Russland

Der Nato-Generalsekretär warnte in diesem Zusammengang auch noch einmal China vor Waffenlieferungen an Russland. Ein solcher Schritt würde bedeuten, einen illegalen Krieg zu unterstützen und diesen zu verlängern, erklärte er. Zwar habe man bislang keine Beweise dafür gesehen, dass China Russland Waffen im Ukraine-Krieg liefere, allerdings gebe es Hinweise darauf, dass Russland Waffen angefragt habe und Peking einen solchen Schritt in Erwägung ziehe.

Den derzeitigen dreitägigen Besuch des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping in Moskau bezeichnete Stoltenberg als Zeichen für eine immer enger werdende Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen den beiden Staaten. Er erinnerte daran, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin und Xi auch kurz vor Beginn des Krieges getroffen und eine „grenzenlose“ Partnerschaft beschworen hatten. Die chinesische Regierung selbst hatte zuletzt betont, es würde nicht beabsichtigen, Russland mit Waffen zu unterstützen. Bei dem Treffen der beiden Staatschefs in Moskau aber unterstrich Xi, sein Land wolle „fest an der Seite Russlands stehen“.

Nato-Beitritt: Stoltenberg sieht Ukraine „langfristig“ als Mitglied

Stoltenberg bekräftigte erst kürzlich, dass er die Ukraine in „langfristiger Perspektive“ als Mitglied der Nato sehe. „Die Nato-Verbündeten sind sich einig, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses werden wird“, erklärte er am 28. Februar 2023 in Helsinki. Bis dahin sei es wichtig, dass die Ukraine ein souveräner Staat bleibe. Mit diesen Worten machte er wohl auch deutlich, dass es noch ein langer Weg bis in die Nato-Mitgliedschaft ist – sie dürften der Ukraine trotzdem neue Hoffnung gegeben haben. (ale)