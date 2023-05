Annäherungskurs von Zypern und USA verärgert Türkei: „Keine Lösung der Zypernfrage“

Von: Robert Wagner

Teilen

Die USA und Zypern nähern sich an, für die NATO eröffnen sich damit neue Möglichkeiten im Umgang mit Russland. Das Mitgliedsland Türkei meldet allerdings Kritik an.

Nikosia – Es kündigt sich eine nachhaltige Verschiebung in der internationalen Sicherheitsarchitektur an. Der Inselstaat Zypern, in der nordöstlichen Ecke des Mittelmeeres gelegen, nähert sich gegenwärtig den USA an, nachdem er lange Zeit enge Beziehungen zu Russland gehabt hatte. Die NATO könnte von diesem neuen Kurs profitieren, da Zypern durch dessen strategisch günstige Lage eine Schlüsselposition einnimmt.

Anfang April dockte das Atom-U-Boot USS San Juan der US-Marine in der zyprischen Hafenstadt Limassol an. Dieser Besuch dürfte Teil einer verstärkten Zusammenarbeit insbesondere auf militärischem Gebiet sein, wie Business Insider berichtet. Bereits 2019 stimmte der US-Kongress für eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Republik Zypern, so der offizielle Name, und anderen Ländern in der Region im Energiesektor.

USA und Zypern nähern sich an – Nikosia geht auf Distanz zu Russland

Die gegenwärtige Annäherung zwischen der Republik Zypern und den USA ist eine Zäsur. Zypern ist seit 1974 in eine türkisch geprägte Nord- und eine griechisch geprägte Südhälfte geteilt. Während die griechischsprachige Republik Zypern international anerkannt und Mitgliedsland der EU ist, wird die sogenannte Türkische Republik Nordzypern nur von der Türkei anerkannt. Der Zypern-Konflikt ist einer der langwierigsten weltweit und ein ständiger Zankapfel zwischen Griechen und Türken.

Um in diesem Konflikt eine Annäherung herbeizuführen, verhängten die USA 1987 ein Waffenembargo gegen die gesamte Insel. Russland wurde in den Folgejahren ein enger militärischer Partner und wichtiger Waffenexporteur für die Republik Zypern. 2015 schloss die zyprische Regierung in Nikosia ein Abkommen mit Moskau, das russischen Schiffen den Zugang zu zyprischen Häfen für Nachschublieferungen gewährte.

Mittlerweile geht Nikosia aber auf Abstand zu Russland und strebt ein engeres Verhältnis mit den USA an. Nach Moskaus Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 wurde das Abkommen von 2015 aufgekündigt und russischen Schiffen der Zugang zu seinen Häfen verwehrt. Washington seinerseits hob 2020 das Waffenembargo von 1987 teilweise auf, sodass nicht-tödliche Militärausrüstung nach Zypern exportiert werden konnte. 2022 wurde es schließlich vollständig aufgehoben.

US-General betont: „Wir unterhalten eine starke militärische Beziehung zu Zypern“

Der US-General Christopher Cavoli, Chef des US-Europakommandos und oberster NATO-Befehlshaber, hat diesen Schritt laut Business Insider bei einer Anhörung des Ausschusses für Streitkräfte des Senats im April verteidigt. Zypern sei für die USA von hoher strategischer Bedeutung, so Cavoli. Es handle sich um eine komplizierte Region, in der in den letzten Jahren die russische Marinepräsenz stark zugenommen habe.

Russland unterhält einen Marinestützpunkt in der syrischen Hafenstadt Tartus gleich gegenüber der Insel und einen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe des syrischen Hmeimim. Die NATO würde den russischen Aktivitäten in der Region große Aufmerksamkeit widmen und die US-Seestreitkräfte „dort unten intensiv arbeiten“, so Cavoli vor dem Ausschuss. „Wir unterhalten eine starke militärische Beziehung zu Zypern“, fügte er hinzu.

Zypern seinerseits hat seinen militärischen Austausch mit den USA ausgeweitet, zyprische und amerikanische Einheiten haben bereits gemeinsame Übungen durchgeführt. Der zyprische Präsident Nikos Christodoulides, der sein Amt im März antrat, will die Bemühungen seines Vorgängers um eine Annäherung zwischen Zypern und den USA fortsetzen und „Zypern als Stabilitätsfaktor im östlichen Mittelmeerraum fördern“, so ein Experte gegenüber Business Insider.

Die Türkei protestiert gegen die Annäherung zwischen Nikosia und Washington

Der NATO könnte diese Entwicklung mit Blick auf die Bedrohung durch Russland zugutekommen, aber nicht alle Mitglieder des Bündnisses sind darüber glücklich. Die Türkei veröffentlichte nach der Ankunft der USS San Juan eine Erklärung, mit der sie sich dezidiert mit der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) solidarisierte. Diese hatte den Besuch des Atom-U-Boots im Nachbarland, zu dem in völkerrechtlicher Hinsicht auch das Territorium der TRNZ gehört, scharf kritisiert.

Die von den USA unternommenen Schritte würden „das Gleichgewicht auf der Insel Zypern stören und die Aufrüstung der griechisch-zyprischen Regierung fördern“ und stellten keinen Beitrag „zu einer gerechten, nachhaltigen und dauerhaften Lösung der Zypernfrage“ dar, heißt es in der Erklärung. Die Türkei versteht sich traditionell als Schutzmacht der von ihr abhängigen TRNZ.

Neue Beziehung zwischen Zypern und USA verärgert Türkei: „Eine Möglichkeit,„ein wenig Lärm zu machen“

Andrew Novo, Professor für strategische Studien an der National Defense University, bezweifelt gegenüber Business Insider, dass Ankara einen „echten Einwand“ gegen den Besuch von US-Kriegsschiffen in Zypern habe. „Diese Aktivitäten stellen für die Türkei kein wirkliches Problem dar und sind für Zypern militärisch nicht von Bedeutung“, fügte er hinzu und bezeichnete den Besuch des U-Boots als symbolisch.

Vielmehr sei die türkische Führung „unzufrieden mit den neuen engen Beziehungen zwischen den USA und Zypern“, so Novo. „Die Veröffentlichung einer offiziellen Pressemitteilung, in der das Anlegen eines amerikanischen Schiffes kritisiert wird, ist eine Möglichkeit, ein wenig Lärm zu machen und Washington daran zu erinnern, dass engere Beziehungen zu Zypern die Menschen in Ankara unglücklich machen.“