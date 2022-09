Nawalny: Wohl keine vertrauliche Kommunikation mit seinen Anwälten mehr möglich

Alexej Nawalny © IMAGO/Anna Ustinova /TASS

Der inhaftierte Alexej Nawalny hat angegeben, dass er nicht mehr vertraulich mit seinen Anwälten kommunizieren darf.

Moskau in Russland - Die Gefängnisverwaltung werfe ihm vor, aus dem Straflager heraus weiter Straftaten zu begehen, erklärte Nawalny am Donnerstag in den Online-Netzwerken. Die Verwaltung habe daher angekündigt, die Vertraulichkeit der Kommunikation mit seinen Anwälten aufzuheben. "Alle eingehenden und ausgehenden Anwaltsdokumente werden fortan einer dreitägigen Prüfung unterzogen", teilte die Gefängnisverwaltung ihm demnach mit.

Der 46-jährige Nawalny ist der prominenteste Kritiker von Präsident Wladimir Putin in Russland und wurde durch den Aufruf zu Massenprotesten und die Enthüllung von Korruptionsfällen bekannt. Er sitzt derzeit in einer Strafkolonie eine neunjährige Haftstrafe wegen Vorwürfen der Veruntreuung ab. Er bezeichnet die Vorwürfe als politisch motiviert.

Nawalny war im Januar 2021 bei seiner Rückkehr aus Deutschland auf dem Flughafen von Moskau festgenommen worden. Zuvor war er in Berlin wegen einer in Russland erlittenen Vergiftung mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe behandelt worden, für die er den Kreml verantwortlich macht. bur/mid/cp