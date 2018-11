Rechte Demo in Bielefeld: Polizei steht vor größtem Einsatz seit 20 Jahren

Ausnahmezustand im westfälischen Bielefeld. Wegen einer rechten Demo bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. Die Stimmung ist angespannt.

Bielefeld – So etwas gab es in Bielefeld schon lange nicht mehr. Am kommenden Samstag hat die Partei "Die Rechte NRW" einen Marsch durch die Innenstadt angekündigt. In diesem Zuge wurden gleich mehrere Gegendemos angemeldet. Aufgrund der Situation ist an dem Tag mit einem allgemeinen Ausnahmezustand zu rechnen.

Gegenveranstaltungen zur rechten Demo in Bielefeld: Mehr Gegner als Rechte

Die Situation am Samstag birgt für die Polizei in Bielefeld deshalb so viel Gefahrenpotential, weil im Zuge der rechten Demo so viele Gegenveranstaltungen geplant sind. Insgesamt wurden zehn Versammlungen angemeldet, die größtenteils unter dem Motto "Faschismus und Holocaustleugnung sind keine Meinung sondern ein Verbrechen!" stattfinden.

Mehrere Versammlungen, bei denen bis zu 2000 Teilnehmer erwartet werden, finden im gesamten Stadtgebiet Bielefelds statt. Die schwierige Aufgabe der örtlichen Polizei besteht darin, die Teilnehmer der rechten Demo und die Gegendemonstranten auseinander zu halten. Nur so kann Gewalt verhindert und die öffentliche Sicherheit gewährleistet werden.

