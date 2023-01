Nach Panzer-Deal: Putin-Propagandist fordert Bombardierung des Bundestages

Von: Moritz Serif

Russland reagiert gereizt auf Panzerlieferungen aus Deutschland. Waffen seien eine „eklatante Provokation“. Ein Propagandist will den Bundestag zerstören.

Moskau/Kiew – Es ist beschlossene Sache: Im Ukraine-Konflikt wird Kiew Kampfpanzer vom Westen erhalten, um sich gegen Russland verteidigen zu können. Auch Deutschland liefert Waffen. Nun droht der Kreml Kanzler Scholz offen mit der Vernichtung. Waffenlieferungen seien eine „eklatante Provokation“. Die neuen Nato-Lieferungen wolle man zerstören, kündigte ein wütender Putin-Sprecher an.

Der Krieg könne eine „globale Katastrophe“ auslösen und auch andere Staaten erreichen. Putin-Propagandist Jewgeni Satanowski, Präsident des Moskauer Instituts für den Nahen Osten, ging noch weiter. Satanowski möchte Deutschland mit atomar bestückten Raketen beschießen, wie kreiszeitung.de berichtet.

Droht immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen: Russlands Präsident Wladimir Putin. © Mikhail Klimentyev/yna/dpa/Montage

Kreml-Propagandist will Bundestag zerstören

„Deutsche Panzer mit Kreuzen werden wieder durch die Ukraine marschieren und russische Soldaten angreifen. Ich habe eine natürliche Reaktion darauf - die Sowjetunion hat 1941 Berlin bombardiert. Und für mich ist das ein Signal, dass der Bundestag nicht mehr stehen bleiben darf“, sagte er.

Rund 30 M1-Abrams-Panzer werden aus den USA geliefert. Berlin möchte zunächst 14 Leopard-2-Panzer bereitstellen und anderen Nato-Staaten erlaubt, ihre eigenen Panzer zu schicken. In russischen Lagern befinden sich rund 10.200 Panzer, während schätzungsweise 3.300 in der Ukraine eingesetzt wurden, von denen 1.640 zerstört wurden, berichtet die Daily Mail.

Experte: Russland hat im Ukraine-Krieg Schwächephase überwunden

Laut eines Militärexperten aus der Schweiz hat der Kreml im Ukraine-Krieg eine Schwächephase überwunden. „Wir steuern auf eine Gemengelage zu, in der Kampfpanzer mit Blick auf die Verteidigung und Gegenoffensiven eine wichtige Rolle spielen“, sagt Niklas Masuhr, Forscher am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich.

Indes warnte Oleksii Danilov, Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrates, davor, dass Russland versuchen könnte, seine Angriffe im Süden und Osten zu verstärken und die Nachschubkanäle für westliche Waffen abzuschneiden. Allerdings bleibe die Eroberung Kiews „der Haupttraum“ in den „Fantasien“ von Präsident Wladimir Putin. Gegenüber CNBC beschrieb er das Ziel des Kreml, einen „totalen und absoluten Völkermord, einen totalen Vernichtungskrieg“. „Moskau will die Ukraine als historisches Phänomen vollständig zerstören - ihre Sprache, ihre Geschichte, ihre Kultur“, sagte er.