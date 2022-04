Nebenkostenabrechnung: Diese saftige Nachzahlung droht bei den Heizkosten

Lieber sparsam sein: Bei den Heizkosten droht in der Nebenkostenabrechnung ein böses Erwachen. © Fabian Sommer/dpa

Die Energiekosten explodieren – und Verbrauchern stehen bei den Heizkosten hohe Nebenkostenabrechnungen ins Haus. Mit wie viel muss man rechnen?

Berlin – Ob für Erdgas, Öl oder Kohle: Der Ukraine-Krieg treibt die Energiekosten in die Höhe. Deshalb hat der Deutsche Mieterverein jetzt eine dauerhafte Entlastung von Verbrauchern bei den Heizkosten angemahnt. Zwar sei der angekündigte Heizkostenzuschuss 2022 grundsätzlich der richtige Weg, schrieb die Direktorin Melanie Weber-Moritz in einer Mitteilung des Verbandes. Doch angesichts des Teuer-Schocks sei die vorgesehene Einmalzahlung nicht ausreichend. Tatsächlich droht vielen Deutschen auf den Nebenkostenabrechnungen eine saftige Nachzahlung.



