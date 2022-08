Negativer Corona-Test: Biden beendet Isolation

Teilen

Joe Biden © IMAGO/Michael Brochstein

Nachdem der US-Präsident Joe Biden den zweiten Tag in Folge ein negatives Corona-Testergebnis hatte, hat er am Sonntag seine Isolation beendet.

Washington, D.C. in den USA - "Ich fühle mich gut", sagte der Präsident lächelnd vor Reportern, als er vor dem Weißen Haus in einen Hubschrauber stieg, der ihn zu seinem Ferienhaus in Delaware fliegen sollte. Biden verließ erstmals seit dem 20. Juli wieder das Weiße Haus.

Der 79-Jährige war wenige Tage nach der Genesung von seiner ersten Corona-Infektion erneut positiv getestet worden. Sein Arzt machte dafür den sogenannten Rebound-Effekt verantwortlich. Dieser kann nach einer Behandlung mit dem Covid-Medikament Paxlovid auftreten, das der US-Präsident eingenommen hatte.

Biden werde seine öffentlichen Auftritte und Reisen nun wieder wahrnehmen, kündigte sein Arzt Kevin O'Connor an. Seinem offiziellen Terminkalender zufolge will der Präsident am Montag in den von verheerenden Überschwemmungen betroffenen südlichen Bundesstaat Kentucky reisen. kbh/jes