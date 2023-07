Russland will Anschlag auf Propagandistin vereitelt haben: „Im Auftrag der Ukraine“

Von: Tadhg Nagel

Der russische Geheimdienst FSB behauptet, zwei Morde verhindert zu haben und beschuldigt die Ukraine. Die Erklärung wirft zahlreiche Fragen auf.

Moskau – In Russland leben Journalisten gefährlich. Seit dem Amtsantritt von Wladimir Putin wurden nach Angaben von Reporter ohne Grenzen mindestens 37 Medienschaffende wegen ihrer Arbeit getötet. Gewalt gegen Journalisten werde selten bestraft, so die Organisation. Oftmals geht die Gewalt vom Staat selbst aus. Nun soll aber die Ukraine hinter zwei geplanten Attentaten stecken, behauptet Moskau.

Am Sonntag (16. Juli) meldete der russische Inlandsgeheimdienst FSB, dass man einen Mordanschlag auf die Chefredakteurin des Staatsfernsehsenders RT, Margarita Simonjan, verhindert habe. Man habe mehrere Verdächtige festgenommen, die laut den Angaben zu der „Neonazi-Organisation Paragraph-88“ gehören und angeblich im Auftrag der Ukraine mehrere Morde verüben sollten.

Vorwürfe aus Russland: Kiew soll Morde in Moskau beauftragt haben

Der FSB habe Mitglieder von „Paragraph-88“ dabei erwischt, wie sie Wohn- und Arbeitsadressen von Simonjan ausgekundschaftet hätten. Bei Durchsuchungen im Umfeld der Organisation seien dann „ein Kalaschnikow-Sturmgewehr, 90 Patronen dazu, Messer, Schlagringe, Gummiknüppel, Handschellen, Rangabzeichen und Fahnen mit Nazi-Symbolen, Nazi-Literatur sowie Kommunikationsmittel und Computer mit Informationen, die ihre kriminellen Absichten bestätigen, sichergestellt“ worden, so der Geheimdienst gegenüber der russischen Agentur RIA Novosti. Es seien Beweise dafür gefunden worden, dass der ukrainische Geheimdienst SBU die Morde beauftragt habe. Auch die prominente Moderatorin Xenia Sobtschak hätte getötet werden sollen.

Wer ist Xenia Sobtschak? Im System gegen das System, so lässt sich die Position von Xenia Sobtschak in Russland am ehesten beschreiben. Sie engagiert sich seit 2011 politisch und ließ sich sogar als Präsidentschaftskandidatin aufstellen. Oft berichtete sie für oppositionsnahe Medien. Die 40-jährige Journalistin ist die Tochter von Anatoli Sobtschak. Er war in den 90er Jahren Bürgermeister von St. Petersburg und auch der politische Mentor von Wladimir Putin. Aus diesem Grund genoss sie in Russland seit jeher mehr Freiheiten als andere Oppositionelle. Allerdings wurde sie deshalb auch schon als „Putins trojanisches Pferd in der Oppostion“ bezeichnet. „Sobtschak ist ein integraler Bestandteil des Regimes, der zum Regime selbst beigetragen hat und im Grunde von Putin selbst geschützt wird“, sagt Russland-Experte Marius Laurinavicius gegenüber Focus. Und weiter: „In Russland ist es unmöglich, dass Sobtschak als Möchtegern-Oppositionelle agiert, während ihre Mutter zur gleichen Zeit Mitglied des Föderationsrates ist - also ein Werkzeug des Regimes. In Russland ist das schlicht und ergreifend nicht möglich“

Mit „1,5 Millionen Rubel für jeden Mord“ hätte dies belohnt werden sollen, etwa 14.800 Euro. Der Ermittlungsausschuss plane daher ein Verfahren gegen die Angreifer „mit extremistischer und terroristischer Färbung“ einzuleiten. In einem von RT veröffentlichten Video wird ein angeblicher Tatverdächtiger gezeigt. Der demnach 18-jährige Mann nennt zunächst seinen Namen und sein Geburtsdatum und schildert dann angeblichen Tathergang. Dabei ist er an einen Stuhl gefesselt, trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Waffen SS“ und sein Kopf ist kahl geschoren. Er habe den ukrainischen Mordauftrag angenommen, sei dann aber bei einer geplanten Waffenübergabe festgenommen worden, so seine Version der Geschichte.

Ukraine weist Vorwürfe zurück: Simonjan und Sobtschak „spielen keine Rolle“

Die Ukraine hat die Vorwürfe eines geplanten Mordanschlags zurückgewiesen. Für die Ukraine spielten die Medienvertreterinnen keine Rolle, sagte der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, im Einheitsfernsehen in Kiew. „Sie haben auf nichts einen Einfluss. Sie spielen heute keine Rolle in dem, was passiert - nicht im Rahmen des Krieges insgesamt und nicht im Rahmen dessen, dass Russland seine Position im globalen Kontext verloren hat.“

Margarita Simonjan freute sich im Fernsehen, dank FSB mit dem Leben davongekommen zu sein und feuerte die Ermittler an: „Arbeitet, Brüder“. Die Leiterin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, schreibt in einem Kommentar für RIA Novosti: „Derzeit ermitteln die Strafverfolgungsbehörden alle Details, aber es ist bereits klar, dass der Grund für den gescheiterten Attentatsversuch die professionellen Aktivitäten russischer Journalisten waren“. Auf eine Reaktion der „profilierten internationalen Organisationen“ müsse man nicht warten, denn „pathologische Heuchelei ist seit langem eine politische Tradition des westlichen Liberalismus“.

Wladimir Putin und Margarita Simonjan (vl). © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass prorussische Medienvertreter getötet werden. Im August 2022 wurde Darja Dugina, Journalistin und Propagandistin, bei einer Autobombenexplosion getötet. Im April dieses Jahres erwischte es Militärblogger Maxim Fomin als in einem Café in St. Petersburg ein Sprengsatz gezündet wurde. Fomin hatte unter anderem die „totale Vernichtung der Ukraine“ gefordert. Damals hatte die russische Führung behauptet, die liberale Opposition in Russland um den inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny sei für den Anschlag verantwortlich. Dieser habe dafür mit ukrainischen Kräften zusammengearbeitet.

Nawalny und die Neonazis: Welchen Einfluss übt die Ukraine in Russland aus?

Beide Seiten wiesen die Anschuldigungen zurück und verwiesen auf innerrussische Machtkämpfe. Das Ganze sei eine False-Flag-Aktion gewesen, die letztlich die Verschärfung von Repressionen begründen solle, so die Beschuldigten. Erst im Mai wurde der kremlnahen Schriftsteller Sachar Prilepin bei einem Autobombenanschlag schwer verletzt. Für diesen Anschlag machte Russland auch die Ukraine verantwortlich. Tatsächlich ist eine Verstrickung der Ukraine in den Anschlag auf Prilepin nicht ausgeschlossen. Ein Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes SBU hatte der Internetzeitung Ukrajinska Prawda mitgeteilt, man werde eine Beteiligung an solchen Attentaten „weder bestätigen noch dementieren“.

In den sozialen Netzwerken gab es hingegen ein Bekenntnis. Die ukrainische Bewegung „Atesch“ machte Andeutungen, hinter dem Anschlag zu stecken. Die Gruppe bezeichnet sich selbst als Partisanenbewegung von ethnischen Ukrainern. Sie beansprucht laut der Agentur RND mehrere Anschläge für sich, die auf von Russland besetztem Territorium im Ukraine-Krieg verübt wurden. Über die politische Einstellung der Gruppierung ist nichts bekannt. Allerdings ist der Zusammenhang des Mordfalls mit einer Neonazi-Gruppierung nicht völlig aus der Luft gegriffen. Auch wenn der Historiker Götz Aly recht hat, dass es völlig unsinnig sei zu behaupten, dass in Kiew Neonazis regieren, wie er der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, gibt es immer wieder Kontroversen um Neonazis.

Neonazis kämpfen in der Ukraine – auf beiden Seiten

„Wenn man sagen würde, es gibt in der Ukraine besonders viele Neonazis, ist das auf jeden Fall Propaganda“, sagte Alexander Ritzmann im Deutschlandfunk. In Russland gebe es viel mehr Nazis, so der Extremismusforscher. Das sagt jedoch nichts darüber aus, auf welcher Seite diese Neonazis kämpfen. Die Nationalisten, die sich eher auf Territorium, als auf ethnische Herkunft berufen, kämpfen oft für Moskau, wie die unabhängige russische Internetzeitung The Moscow Times schreibt. Andere rechtsextreme Gruppen, wie das Russian Volunteer Corps (RVC) hielten Putin hingegen für jemanden, der russische Interessen missachtet und würden daher für Kiew kämpfen. Dies seien allerdings deutlich weniger Menschen.

In der Ukraine werden manche Gruppierungen, wie z.B. das Asow-Batallion von den Menschen verehrt, in Russland wird die Gruppierung als rechtsextrem dargestellt. Auch wenn sich das Asow-Regiment entideologisiert haben sollte, wie oft behauptet wird, wurde es zumindest von einem Neonazi gegründet. Durch ihr Symbol, die Wolfsangel, zieht die Gruppe aber weiterhin Neonazis aus anderen europäischen Ländern an. Und auch bei ukrainischen Soldaten wurden schon mehrmals Nazi-Devotionalien gefunden, was die russische Propagandamaschine dann wieder anheizt. Die ganze Situation ist extrem undurchsichtig. Sicher ist nur: Der FSB behauptet, zwei Morde verhindert zu haben – und eines der angeblichen Ziele freut sich im Fernsehen, noch zu leben. (Tadhg Nagel)