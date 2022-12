Indien: Präsidentenpartei führt Regionalwahl an

Stimmungstest für Präsidentenwahl in Gujarat: Modi liegt bei Regionalwahl vorne © IMAGO/Sondeep Shankar

Gute Prognosen für Premierminister Narendra Modi. Bei den Parlamentswahlen im indischen Bundesstaat Gujarat zeichnet sich ein Erdrutschsieg für seine Partei BJP ab.

Neu Delhi - Am Donnerstag führte die hindu-nationalistische Regierungspartei BJP klar mit 52,5 Prozent der Stimmen, wie aus vorläufigen Ergebnissen hervorging. Die Abstimmung galt als Stimmungstest für Modi. Der 72-Jährige ist bereits seit 2014 Premierminister der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt. Viele erwarten, dass er bei der Wahl 2024 erneut antreten wird.

Die BJP ist im wirtschaftlich bedeutenden Bundesstaat Gujarat seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht. Modi war dort im Westen Indiens früher selbst Ministerpräsident. Die oppositionelle Kongresspartei INC belegte mit etwa 27,3 Prozent den zweiten Platz. Ein endgültiges Ergebnis wird am Abend erwartet. In dem südasiatischen Land mit seinen etwa 1,4 Milliarden Einwohnern steht Modi unter Druck: Hohe Arbeitslosigkeit, Inflation und die Corona-Politik sorgen für Unzufriedenheit. (dpa)