Neue Aufgabe: Laschet leitet im Bundestag Unterausschuss

Armin Laschet © Chris Emil Janssen / IMAGO

Neuer Job für den früheren CDU-Vorsitzenden Armin Laschet: Der Ex-CDU-Chef leitet laut Bundestags-Pressestelle im Bundestag den Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung.

Berlin in Deutschland - Laschet wurde am Morgen in der konstituierenden Sitzung des Gremiums zum Vorsitzenden gewählt.

Es handelt sich um einen Unterausschuss des Auswärtigen Ausschusses mit lediglich elf Mitgliedern. Dem Bundestag zufolge befasst sich das Gremium mit der internationalen Zusammenarbeit "bei der Erneuerung der euro-atlantischen Rüstungskontrollarchitektur", mit der "Aufrechterhaltung des Systems der nuklearen Nichtverbreitung" und mit Fragen der Abrüstung chemischer und biologischer Waffen.



Laschet war im Januar 2021 zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden und trat bei der Bundestagswahl im folgenden Herbst als Kanzlerkandidat der Union an. Nach dem historisch schlechten Abschneiden von CDU uns CSU leitete Laschet seinen Rücktritt vom Parteivorsitz ein. cne/jp