Neue Härte gegen Clan-Zugehörige: Faesers Innenministerium plant vereinfachte Abschiebung

Von: Sandra Kathe

Analog zu Terrorverdächtigen könnten auch Clan-Zugehörige ihr Aufenthaltsrecht verlieren, ohne überhaupt straffällig geworden zu sein. Das schlägt das Innenministerium vor.

Berlin/München – In einem Diskussionsentwurf hat sich das Bundesinnenministerium für ein Umdenken im Umgang mit Clan-Kriminalität in Deutschland ausgesprochen. So könnten Clan-Angehörige in Zukunft bereits ohne nachgewiesene Straftat abgeschoben werden. Das berichtete am Sonntag die Süddeutsche Zeitung unter Berufung aus Informationen aus dem von Nancy Faeser (SPD) geführten Bundesinnenministerium.

Damit könnte etwa die Gültigkeit von Paragraf 54, Absatz 1, Nummer 2 im Aufenthaltsgesetz auf „Angehörige von Gemeinschaften der Organisierten Kriminalität“ ausgeweitet werden. Der aktuell geltende Passus sieht vor, dass Menschen ohne deutschen Pass ihr Aufenthaltsrecht verlieren können, weil sie etwa einer Vereinigung angehören, die nachweislich „den Terrorismus unterstützt“. Ausländische Clan-Angehörige werden bislang dagegen nur dann abgeschoben, wenn sie wegen einer Straftat zu mindestens einem Jahr Haft verurteilt worden sind.

Das Innenministerium von Nancy Faeser (SPD) will eine Änderung im Aufenthaltsgesetz diskutieren lassen. (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

Vorgehen gegen kriminelle Clans: Pläne des Bundesinnenministeriums sind umstritten

Wie die Süddeutsche eine Ministeriumssprecherin zitiert, geht der Diskussionsentwurf zurück auf einen Vorschlag mehrerer Bundesländer bei einem Bund-Länder-Treffen im Mai. Seine Umsetzbarkeit und Verhältnismäßigkeit solle nun erneut mit den Ländern und Kommunen diskutiert und abgestimmt werden. Die Zeitung berichtet jedoch auch, dass der Vorschlag nicht unumstritten ist, weil es bei seiner Umsetzung zu mehreren Problemen kommen könnte.

So tragen die kriminell organisierten Gruppierungen, die laut Behördenangaben meist „türkisch-arabischen Großclans“ entstammen, nicht selten häufige Familiennamen, sodass auch Menschen, die nur den Namen mit den potenziellen Straftätern teilen und sich nichts zuschulden kommen lassen, eine Abschiebung befürchten müssten. In vielen Heimatländern der Clans – darunter dem Libanon oder Syrien – herrschen Krieg und politische Unruhen.

„Allianz gegen Clans“: Weitere Maßnahmen gegen kriminelle Organisationen werden diskutiert

Der Plan des Bundesinnenministeriums, „Angehörige sogenannter Clan-Strukturen künftig leichter abschieben zu können“, geht laut dem Bericht der Süddeutschen zurück auf die Erklärung Faesers, eine „Allianz gegen Clans“ schmieden zu wollen. Dazu solle auch aktiv mit dem FDP-geführten Bundesjustizministerium zusammengearbeitet werden. Auch Justizminister Marco Buschmann melde sich demnach immer wieder mit Ideen zu Wort, wie Clan-Kriminalität auch mit „unkonventionellen“ Methoden bekämpft werden könne. So schlug er Medienberichten zufolge vor, Clanmitgliedern bereits vor einer Verurteilung Vermögenswerte zu entziehen. Die Innenministerkonferenz hatte außerdem 2021 gefordert, Clan-Angehörigen mit doppelter Staatsbürgerschaft ihren deutschen Pass abzuerkennen.

Laut Lagebild des Bundeskriminalamts hat es im Jahr 2021 vonseiten der Behörde fast 700 Ermittlungsverfahren gegen potenzielle Mitglieder organisierter Gruppierungen gegeben, viele von ihnen Clan-Mitglieder, viele wegen Rauschgiftdelikten. Die Innenministerien vieler Länder berichten zudem von rasant steigenden Fallzahlen. So heißt es in einem Bericht des Innenministeriums ins Niedersachsen etwa, dass die Zahl der Clankriminalität zugeschriebenen Straftaten von 2841 im Jahr 2021 auf 3986 im Jahr 2022 angestiegen sei. Schon mehrfach wurden 2023 Razzien gegen kriminelle Familienclans durchgeführt. (saka mit AFP)