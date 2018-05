Neue Pläne: Der CSU-Parteitag wird dieses Jahr anders aussehen

Es ist Wahlkampf - da rückt auch die CSU ausnahmsweise vom gewohnten Ablauf ihrer Parteitage ab.

München - Die CSU rückt vor der Landtagswahl von einer alten Gepflogenheit ab: Der alljährliche große Parteitag im Herbst wird von zwei auf einen Tag verkürzt und mit der Auftaktkundgebung für die Schlussphase des Wahlkampfs zusammengelegt. Geplant ist die Veranstaltung am 15. September im Münchner Postpalast. Das sagte Generalsekretär Markus Blume am Donnerstag in München.

Üblicherweise hält die CSU ihre großen Parteitage mit rund 1000 Delegierten über zwei Tage im Spätherbst ab. In der Regel hat auch Kanzlerin Merkel dabei einen Gastauftritt, dafür wird wohl heuer keine Zeit bleiben.

dpa