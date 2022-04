Neue Sanktionen gegen russische Offiziere in Großbritannien, Sperre für Schiffe in den USA

Russische Offiziere haben mit strengen Sanktionen aus Großbritannien zu rechnen. Die USA schränkt den Wasserverkehr aus Russland durch eine Sperre erheblich ein © IMAGO/Yevgeny Silantyev

Großbritannien und die USA haben neue Sanktionen gegen Russland verkündet.

London/Washington - Die britische Regierung hat neue Sanktionen gegen russische Offiziere verhängt, die im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine maßgebliche Rolle spielen sollen. Gegen die Offiziere seien Reisesperren verhängt und mögliches Vermögen sei eingefroren worden, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit.

Russland ziele absichtlich auf Krankenhäuser, Schulen und Verkehrsknotenpunkte, betonte Außenministerin Liz Truss. «Die heutige neue Sanktionswelle trifft jene Generäle und Militärunternehmen, die Blut an ihren Händen haben.» Unter den sanktionierten Generälen soll mindestens einer in das «Massaker von Butscha» involviert gewesen sein.

Auch nicht-militärische Unterstützer wie der Chef des Logistikunternehmens Russian Railways stehen auf der neuen Sanktionsliste, außerdem eine Reihe von Militärunternehmen, die im Einklang mit anderen westlichen Verbündeten sanktioniert wurden.

USA sperrt Häfen für russische Schiffe

Das bedeute, dass kein Schiff, das unter russischer Flagge fährt oder von russischen Interessen geleitet ist, in den Vereinigten Staaten anlegen dürfe, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington. Dies sei ein weiterer Schritt, den die USA gemeinsam mit den internationalen Partnern gingen, so Biden. Russland sollten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine die «Vorteile des internationalen Wirtschaftssystems» verwehrt bleiben. Auch etwa die Europäische Union hatte beschlossen, Schiffen unter russischer Flagge das Einlaufen in EU-Häfen zu verbieten.