Neue Studie: CDU- und AfD-Wähler unterscheiden sich vor allem in einem Punkt

Die Einstellung „Wenn das so weitergeht, sehe ich schwarz für Deutschland“ der AfDler ist auch ohne Studie für jedermann in den Reden und Texten der AfD Politiker sowie in Internetbeiträgen von AfD-Anhängern zu verfolgen. Neben einigen Wahnvorstellungen ("wir sind bald an der Macht", "Alice Weidel wird Bundeskanzlerin", "Juju, bald kommt der Bürgerkrieg) liest man nur Destruktives ("Wuhuu, Deutschland löst sich auf", "Hiiilfe Putin, rette uns vor der Umvolkung", "Menno, immer mehr Ausländer in Deutschland, ich wandere deshalb nach Ungarn aus", "Die NWO wird Deutschland zerstören und einen islamischen Staat draus machen").