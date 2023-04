„Abscheuliche Praxis“ – Ukrainer wenden offenbar neue Taktik in Bachmut an

Von: Nadja Zinsmeister

Die Stadt Bachmut in der Ukraine ist noch immer stark umkämpft. Russische Soldaten werfen den Ukrainern eine neue „abscheuliche Praxis“ im Kampf vor.

Bachmut - Im erbittertem Kampf um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine werfen russische Soldaten den ukrainischen Truppen eine neue Taktik vor, mit der trotz eines Rückzugs noch möglichst viele Russen getötet werden sollen. Zunächst hatte die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti unter Berufung auf einen Kommandeur von der Praxis berichtet.

Kampf um Bachmut: Wenden ukrainische Truppen bei einem Rückzug eine neue Taktik an?

Die Nachrichtenagentur veröffentlichte ein Video, das die Sprengung eines verlassenden Gebäude in Bachmut zeigen soll. Bei dem Gebäude habe es sich laut dem Kommandeur um eine ehemalige ukrainische Festung gehandelt, die durch das Vorrücken russischer Truppen verlassen wurde. „Wir dachten, es würde schwer sein, sie zu stürmen. Aber sie haben es einfach ‚zusammengeklappt‘ und sind auf ein kleineres Gelände umgezogen“, so der Kommandeur.

Auf Twitter hat der Journalist Dmitri am 13. April auf seinem Account „War translated“ eine ähnliche Aussage eines russischen Soldaten geteilt. „Während des Rückzugs zerstören ukrainische Soldaten Wohnhäuser, die sie in Festungen verwandelt haben, und versuchen, unsere Soldaten unter den Trümmern zu begraben“, wird der Soldat zitiert. Er habe zudem von einem Kommandant der Wagner-Truppe gehört, dass Männer in Gebäude gelockt werden würden, um sie in die Luft zu sprengen. „Das ist eine abscheuliche Praxis.“

Neue Taktik in Bachmut: Ukraine äußert sich nicht zu angeblicher Praxis

Die Unabhängigkeit beider russischer Quellen zu den Vorwürfen ist nicht überprüfbar. In den Kommentaren auf Twitter bezeichnen viele Nutzer die „Praxis“ unterdessen lediglich als einen „logischen Taktikwechsel“ der Ukraine oder finden sie vor dem Hintergrund, dass die Ukraine Bachmut verteidigt, nicht verwerflich. Von ukrainischer Seite wurde sich bislang nicht zu den Umständen geäußert.

Die strategisch wichtige Stadt Bachmut im Gebiet Donezk im Osten der Ukraine steht insgesamt im Fokus russischer Angriffe auf die Ukraine. Dabei hat auch die Wagner-Gruppe schwere Verluste. Für Nachschub sollen nun offenbar Zwangsrekrutierungen der eigenen Landsleute sorgen. (nz)