Neue Wahlumfrage nach Chemnitz: AfD legt zu - und überholt fast die SPD 

Zitat aus der Neuen Zürcher Zeitung vom heutigen Tage:

"Rüdiger Mai schreibt in seinem Feuilleton-Essay, die Ostdeutschen stellten mit Erschrecken fest, wie sich im neuen Deutschland eine Einheitsmeinung und eine Obrigkeitsgläubigkeit herausbildeten, die an die alte DDR erinnerten. Ein entspanntes Verhältnis zur eigenen Heimat sei unter solchen Umständen kaum möglich."

Hmmm… ein Denkansatz für die Berichterstattung in diesem unserem Lande?