Neuer britischer Premierminister Rishi Sunak zieht in Wohnung in der Downing Street 10

Rishi Sunak verlässt die Downing Street 10 © IMAGO/Martyn Wheatley / i-Images

Rishi Sunak, neuer britischer Premierminister, zieht in die Wohnung seines Amtssitzes Downing Street 10.

London in England - Dies teilte eine Sprecherin mit. Ob er Pläne für eine Umdekorierung habe, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die teure Renovierung seiner Wohnung in der benachbarten Downing Street Nr. 11 im Jahr 2021 gehörte zu einem der Skandale, die Sunaks Vor-Vorgänger Boris Johnson in Bedrängnis gebracht hatten.

Die Wohnung in der Nr. 10 ist deutlich kleiner als die in der 11, in der üblicherweise der Finanzminister wohnt. Labour-Premier Tony Blair hatte damals aber wegen seiner Kinder mit Schatzkanzler Gordon Brown getauscht. Für Sunak ist der Bezug der Wohnung in der Nr. 10 eine Rückkehr: Unter Johnson hatte er dort bereits als Finanzminister gewohnt. Mit seinem Rücktritt im Juli hatte der 42-Jährige das Ende der Regierung Johnson mit eingeleitet.



Auf die Frage, warum der neue Premierminister nun dorthin zurückkehre und nicht in die größere Wohnung in der Nr. 11 ziehe, sagte seine Sprecherin: „Sie waren sehr glücklich da.“ Sunak und seine Frau Akshata Murty sind Multimillionäre. Die Eltern zweier Töchter verfügen über mehrere Immobilien. Daher war spekuliert worden, ob sie überhaupt die Dienstwohnung nutzen würden. lan/ans