Mogelpackung Windpark? Grüne Energie betreibt Öl- und Gasplattformen

Von: Judith Goetsch

Eröffnung des Windparks Hywind Tampen in Norwegen. © Ole Berg-Rusten | dpa

In Norwegen geht die weltweit größte schwimmende Windkraftanlage ans Netz. Eigentlich eine gute Nachricht für den Ausbau der erneuerbaren Energien – oder?

Bergen – Am Mittwoch (23. August) startete Norwegens Kronprinz Haakon „Hywind Tampen“, den nach Betreiberangaben größten schwimmenden Offshore-Windpark der Welt. 200.000 Tonnen CO2 sollen so eingespart werden – eigentlich eine gute Nachricht im Kampf gegen den Klimawandel.

Zur symbolischen Eröffnung der Anlage koppelte Haakon von Norwegen auf der Öl-Bohrinsel Gullfaks C zwei Kabel aneinander. „Heute schreiben wir Geschichte“, kommentierte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB.

Grüne Energie für Öl und Gas?

Hywind Tampen ist die erste Anlage dieser Art in Norwegen. Sie besteht aus elf schwimmenden Turbinen, etwa 140 Kilometer von der Küste entfernt. Im Vergleich zu klassischen Offshore-Windparks ist die schwimmende Windkraftanlage nicht fest am Boden verankert, die Turbinen sind stattdessen auf schwimmenden Betonstrukturen mit einem gemeinsamen Verankerungssystem montiert. So können die Anlagen auch in tieferem Wasser betrieben werden, was neue Standorte für Windkraftanlagen ermöglicht und den Ausbau von erneuerbaren Energien vorantreibt.

Wie Futurezone berichtet, wurde für Hywind Tampen eine intelligente Steuerung entwickelt. Diese soll die Stromerzeugung maximieren, ohne die Verankerung zu stark zu belasten. Ein zylindrischer Schwimmkörper trägt Windräder vom Typ Gamesa SG 8.0 DD mit 167 Metern Rotorendurchmesser, die Wassertiefe muss mindestens 75 Meter betragen.

Die Inbetriebnahme von Hywind Tampen wirft allerdings auch einige Fragen auf. Der erzeugte grüne Strom aus Hywind Tampen soll für Öl- und Gasförderung eingesetzt werden. Mit einer planmäßigen Gesamtkapazität von 88 Megawatt soll er etwa ein Drittel des Strombedarfs der Öl- und Gas-Plattformen Snorre A und B sowie Gullfaks A, B und C abdecken. Ziel von Projekten wie Hywind Park ist es, Umweltauswirkungen der fossilen Brennstoffindustrie zu verringern und gleichzeitig den Übergang zu nachhaltigeren Energiequellen zu beschleunigen.

Hywind Tampen hat 7,4 Milliarden Kronen (640 Millionen Euro) gekostet und ersten Strom bereits im November 2022 produziert. Die Kosten des Projektes seien zwar hoch, aber jemand müsse bei der Technologie vorangehen. „Indem wir diese Leitungen hier verbinden, verbinden wir uns mit der Zukunft“, sagte Haakon. Wie das Windkraft-Journal berichtet, weist das Projekt erhebliche Kostenverbesserungen im Vergleich zum schwimmenden Offshore-Windpark Hywind Scotland auf, dem weltweit ersten schwimmenden Offshore-Windpark. Bereinigt um die Preisentwicklung seit 2016/2017 wären die Investitionskosten für Hywind Tampen um rund 35 Prozent pro installiertem Megawatt niedriger.

Auch in Deutschland soll es bei der Windkraft vorangehen. Am Mittwoch besuchte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Unternehmen Flender in Voerde, das Getriebe und komplette Antriebsstränge für Windkraftanlagen produziert. Die NABU kritisierte zuletzt die Auswahl der Standorte für Offshore-Projekte. Die Bundesnetzagentur wählte Flächen in der Nord- und Ostsee aus, 120 Kilometer nordwestlich von Helgoland sowie 25 Kilometer vor der Insel Rügen (Judith Goetsch/dpa).