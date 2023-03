Neun Tote bei Explosion in Pakistan

Bei einer Explosion in Pakistan kamen neun Soldaten ums Leben © Nasir Kachroo / IMAGO

Bei einer Explosion in der pakistanischen Provinz Baluchistan sind laut Behörden mindestens neun Soldaten gestorben.

Islamabad - 16 weitere wurden verletzt, wie Behörden am Montag vor Ort mitteilten. Die Soldaten seien in einem Bus unterwegs gewesen, als die Explosion das Fahrzeug traf. Die Ursache sei noch unklar, hieß es weiter.

Die Provinz Baluchistan, die an den Iran und an Afghanistan grenzt, gehört zu einer der unsichersten im Land. Neben militanten Islamisten gehen Anschläge auch von Separatisten aus, die mehr Autonomie für die rohstoffreiche Provinz im Südwesten des Landes fordern. Sie befürchten eine Ausbeutung der Region durch China, das mit dem Bau von Straßen und Schienen das Arabische Meer in Baluchistan mit der chinesischen Provinz Xinjiang verbinden will.

Seit die pakistanischen Taliban (TTP) einen Friedensvertrag mit der Regierung in der Hauptstadt Islamabad Ende vergangenen Jahres für beendet erklärten, verschärfte sich zudem die Sicherheitslage in Pakistan. Die TTP sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung in Afghanistan. (dpa)