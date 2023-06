Neuseelands Regierungschef Hipkins besucht China im Juni

Chris Hipkins © Thomas Krych/IMAGO

Neuseelands Premierminister Chris Hipkins will im Juni nach China reisen.

Wellington in Neuseeland - Er werde China „Ende dieses Monats“ an der Spitze einer „großen Handelsdelegation“ besuchen, kündigte Hipkins am Monta an. Die Beziehungen zu China gehörten zu den „bedeutendsten, weitreichendsten und komplexesten“ seines Landes.

Es ist der erste Besuch eines neuseeländischen Regierungschefs in China seit Beginn der Corona-Pandemie. Den Angaben zufolge sind Besuche in Peking, in Shanghai sowie in der Hafenstadt Tianjin geplant. Ob Hipkins seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping treffen wird, blieb zunächst offen. Auch ein konkretes Datum wurde noch nicht mitgeteilt.



„Unsere Handelsbeziehungen, die durch unser kürzlich aktualisiertes Freihandelsabkommen untermauert werden, haben sich in den letzten Jahren als unglaublich stabil erwiesen“, sagte Hipkins.



Fast ein Viertel der neuseeländischen Exporteinnahmen stammen aus China. Neuseeland gehört damit zu den am meisten von China wirtschaftlich abhängigen westlichen Ländern. Wellingtons Verbündete hatten sich zuletzt angesichts Pekings Versuchen der verstärkten Einflussnahme in Neuseeland besorgt gezeigt.



Neuseeland hat in der Vergangenheit deutlich weniger Kritik an der chinesischen Einflussnahme im Ausland sowie Pekings Drohungen gegenüber Taiwan geübt als die USA oder Australien. Die Beziehungen zwischen Washington und Peking sind unter anderem wegen Taiwan, Chinas zunehmend energischem Auftreten im Pazifik sowie Menschenrechtsfragen seit Jahren angespannt.



Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt.



Hipkins sagte nun, er hoffe auf „stabile und beständige“ Beziehungen zu China. Er erklärte aber zugleich, gegebenenfalls auch Probleme anzusprechen. „Wenn wir Besorgnisse wegen der Menschenrechte haben, werden wir sie ansprechen, wenn wir Bedenken in Bezug auf den Handel oder andere politische Fragen haben, werden wir sie ansprechen“, sagte er. kas/dja