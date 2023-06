Spanien zieht Wahlen vor – schlechte Nachrichten für geplante EU-Asylreform

Migrationspolitik

Von Marie Ries schließen

Jahrelang debattiert die EU schon über eine Reform ihres Asylrechts. Neuwahlen in Spanien könnten eine Einigung weiter erschweren.

Madrid – Überraschend hat Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Montag Neuwahlen des Parlaments verkündet. Die Ankündigung kam nach einer schweren Schlappe bei den spanischen Regionalwahlen für Sánchez‘ sozialdemokratische Partei PSOE. Nun will Sánchez bereits am 23. Juli statt im Dezember neu wählen lassen. Und der Beschluss hat nicht nur innenpolitische Folgen: Auch die Hoffnung auf eine Einigung bei der geplanten Reform des EU-Asylrechts schwindet.

Spanischer Wahlkampf bringt Pläne für EU-Asylreform durcheinander

Seit Jahren verhandelt die EU über eine Reform ihrer Asylpolitik. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) verkündete kürzlich, sie hoffe auf eine Einigung beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg im Juni. „Ich sehe Schengen in Gefahr, wenn es uns nicht gelingt, in den nächsten Monaten dort wirklich zu einer Einigung zu kommen“, sagte Faeser im Mai in Berlin. „Und natürlich ist der 8. Juni sehr wichtig. Es wäre toll, wenn es uns dort schon gelingt.“

Doch mitten im spanischen Wahlkampf scheint die Erfüllung von Faesers Wunsch unwahrscheinlich. „Das wird die Kompromissfindung in der EU erheblich schwieriger machen“, sagte der Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen, dem Spiegel. „Wichtige Gesetze könnten um Wochen verzögert oder gar ganz verhindert werden.“

+ Die Partei von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez erlitt bei den Regionalwahlen am 26. Mai eine herbe Niederlage. © IMAGO/PSOE

Neuwahlen in Spanien im Juli: Regierungsbeteiligung von rechtspopulistischer Vox-Partei möglich

Johannes Greubel, Analyst des Thinktanks European Policy Centre, teilt ähnliche Sorgen. „Für die EU und insbesondere für den Rat kommen diese Wahlen sicherlich zu einem mehr als unglücklichen Zeitpunkt, da sie die Funktionsweise der spanischen Präsidentschaft grundlegend beeinflussen werden, insbesondere auf politischer Ebene“, sagte Greubel dem Portal Euronews.

Ab Juli übernimmt Spanien außerdem die halbjährlich rotierende EU-Ratspräsidentschaft. Sollte bei den Neuwahlen ein Regierungsbündnis zwischen der oppositionellen konservativen Volkspartei PP und der rechtspopulistischen Vox-Partei zustande kommen, könnte dies zu weiteren Schwierigkeiten bei der Einigung der Mitgliedsstaaten führen.

Bei den Regionalwahlen gewann die oppositionelle konservative Volkspartei PP rund 31,5 Prozent der Stimmen in den rund 8.100 Kommunen von Spanien. Damit legte sie um etwa neun Prozentpunkte zu. Mit Valencia und Sevilla eroberte die PP zudem zwei der größten Städte des Landes. Die rechtsextreme Vox-Partei konnte mit 7,2 Prozent landesweit ihre Stimmenzahl gar verdoppeln. Die PSOE hingegen verlor mit 28,1 Prozent etwa einen Prozentpunkt an Stimmanteilen. Aktuelle Umfragen zur Parlamentswahl sehen die oppositionelle PP ebenfalls vor der PSOE von Ministerpräsident Sánchez.

EU-Reform soll bessere Verteilung von Asylsuchenden gewährleisten

Momentan wird das Asylrecht durch die Dublin-III-Verordnung geregelt, die 2014 in Kraft trat. Laut dieser müssen Menschen Asyl in dem EU-Mitgliedsstaat beantragen, in dem sie als erstes eingereist sind. Ziel der neuen EU-Verordnung ist, eine bessere Verteilung von Asylsuchenden zwischen den Mitgliedsstaaten zu gewährleisten. Auch sollen einheitliche Kriterien für die Aufnahme von Schutzsuchenden festgelegt werden. (mit dpa/AFP)

Rubriklistenbild: © IMAGO/PSOE