Anwalt von Ex-US-Präsident Trump will Berufung gegen Jury-Entscheidung einlegen

Joseph Tacopina (Bild), der Anwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump, will Berufung einlegen. © IMAGO/Edna Leshowitz

Der Anwalt von Ex-US-Präsident Donald Trump will gegen die Entscheidung einer New Yorker Geschworenenjury bezüglich des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs vorgehen.

New York/Washington - «Er ist bereit, weiterzumachen. Er wird mit einer Berufung dagegen ankämpfen», sagte Anwalt Joseph Tacopina am Dienstag vor dem Gerichtsgebäude über seinen Mandanten. Er begrüße, dass die Zivilklage wegen Vergewaltigung abgewiesen wurde, so Tacopina weiter. Das Urteil sei aber inkonsistent - auch das Gericht sei voreingenommen gewesen.

In dem Zivilverfahren in New York hatte eine Geschworenenjury zuvor entschieden, dass Trump wegen eines sexuellen Übergriffs und Verleumdung eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen muss. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen. Insgesamt muss Trump fünf Millionen US-Dollar (rund 4,56 Millionen Euro) an Entschädigung und Strafe zahlen. Der in New York geborene Trump hatte die Anschuldigungen von Anfang an zurückgewiesen. (dpa)