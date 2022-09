Bill Gates von Ausmaßen der Pandemie überrascht

Der Microsoft-Gründer Bill Gates © Gian Ehrenzeller/dpa

Laut eigener Aussage war Milliardär Bill Gates von der tatsächlichen Wucht der Corona-Krise überrascht, obwohl er schon 2015 vor einer weltweiten Pandemie gewarnt hatte

New York - «Die Schwierigkeiten bei der Kommunikation zu Masken, Impfungen und im Umgang mit mancher Fehlinformation waren alle in einer Größenordnung, die ich nicht erwartet hatte», sagte Gates der Deutschen Presse-Agentur in New York. Andererseits habe er auch mit einigen Errungenschaften wie dem schnellen Einsatz der mRNA-Verfahren bei den Impfungen nicht gerechnet.

«Es gibt so viele Helden, die hervorgetreten sind, auch im Lokalen, wie das medizinische Personal», sagte der 66 Jahre alte Microsoft-Gründer, der mit seiner Stiftung Milliarden Dollar für die Bekämpfung von Krankheiten und Armut bereitstellt. «Ich habe also viel Negatives gelernt, das ich nicht erwartet hätte, aber es gab auch sehr viele gute Dinge.»

Mehr Taten gegen die Klimakrise

US-Milliardär Bill Gates wünscht sich stärkere Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise und den Hunger in der Welt. «Die Finanzierung der Klimawende bleibt immer noch ziemlich hinter dem zurück, was nötig wäre», sagte der 66-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in New York. «Die Geschwindigkeit von Innovation muss sich erhöhen, so dass es auf allen Gebieten günstiger wird, grüne Entscheidungen zu treffen.»

Die Aufgabe der Klimawende sei gewaltig: «Das ist das schwerste Projekt, das die Menschheit je stemmen musste. So ein großer Anteil der physischen Infrastruktur, die wir in den vergangenen 100 Jahren erschaffen haben, muss sich ändern», sagte Gates am Rande der «Goalkeepers»-Konferenz seiner Stiftung in New York. Gates hatte im Juli angekündigt, rund 20 Milliarden US-Dollar (20,3 Milliarden Euro) an die Stiftung zu übertragen. Die für ihre Bewertungsmethoden oft kritisierte «Forbes»-Liste superreicher Menschen schätzt Gates‘ Vermögen auf rund 100 Milliarden Dollar. (dpa)