Nach Monsun in Pakistan: USA stellen Flutopfern 30 Millionen Dollar zur Verfügung

Die Auswirkungen des Monsuns in Pakistan. © Rana Sajid Hussain via IMAGO

Nach den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan haben die USA einer Entwicklungsagentur 30 Millionen Dollar Soforthilfe für die Flutopfer zur Verfügung gestellt.

New York - Damit werde die Entwicklungsagentur USAID die Dutzenden Millionen Betroffenen in Pakistan mit dringend benötigten Lebensmitteln, sauberem Wasser, verbesserten sanitären Einrichtungen und Unterkünften unterstützen, teilte das Weiße Haus in Washington DC am Dienstag mit. Ein Koordinator der Behörde sei bereits am Montag in Islamabad eingetroffen.

Verheerende Überschwemmungen wegen eines ungewöhnlich starken Monsuns haben in Pakistan schon mehr als 1100 Menschen das Leben gekostet und etwa eine Million Häuser beschädigt - ein Ende der Katastrophe ist aber nicht in Sicht. Es wird mit einer weiteren Verschlechterung der Lage gerechnet. In Gebieten, die schon seit zwei Monaten von Stürmen und Hochwasser heimgesucht würden, dauerten die schweren Regenfälle an. (dpa)