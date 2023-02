UN-Generalsekretär Guterres hält 1,5 Gradziel für zunehmend aussichtslos

UN-Chef Guterres ist der Meinung, dass das Klimaziel von 1,5 Grad nur noch auf «wundersame Weise» erreicht werden kann. © VCG/IMAGO

António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, bezweifelt das Erreichen einer Begrenzung der Erderwärmung nach den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens auf 1,5 Grad.

New York - Die Beschränkung der Erhitzung um 1,5 Grad könne nur noch auf «wundersame Weise» erreicht werden, sagte der in Lissabon geborene Guterres am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.

Der Chef der Vereinten Nationen mit Sitz in New York City sprach vor dem mächtigsten UN-Gremium über die Gefahren des ansteigenden Meeresspiegels. Die Situation könnte bei einer Erwärmung von mehr als zwei Grad komplett außer Kontrolle geraten. Länder wie Bangladesch, China, Indien und die Niederlande seien besonders gefährdet - genauso wie fast 900 Millionen Menschen weltweit, die in Küstengebieten leben. (dpa)